OGGI E’ IL PRIMO APRILE – Ciao buon Tano… il ricordo va a te

Ed intanto occhio al “Pesce d’Aprile”

Le origini del pesce d’aprile non sono note con certezza, ma prima di addentrarci nella storia di questo giorno, legato in Sicilia anche al mito di Proserpina, il pensiero va a Tano Cuva, un orlandino d’altri tempi, che manca profondamente nel panorama della quotidianità del paese.

Tano: eclettico, arguto, fantasioso, goliardico, gattopardesco, galantuomo, bohémien, aristocratico, romantico, fotografo, giornalista, scrittore, viaggiatore… Un uomo capace di intuire e attuare lo scherzo del primo aprile come un momento di buon umore collettivo.

E oggi, ricordandolo, la sua assenza si sente ancora di più.

Le origini del Pesce d’Aprile

Prima dell’adozione del Calendario Gregoriano nel 1582, il Capodanno veniva osservato in molte culture dal 25 marzo al 1° aprile. Con la riforma gregoriana, fu spostato al 1° gennaio e, secondo una versione, in Francia nacque la tradizione di consegnare pacchi regalo vuoti in corrispondenza del 1° aprile, dando vita al “poisson d’Avril”, ovvero il pesce d’aprile.

Altri studiosi hanno ipotizzato che l’usanza risalga all’età classica, collegandola al mito di Proserpina, rapita da Plutone e cercata invano dalla madre, ingannata da una ninfa. Anche la festa pagana di Venere Verticordia potrebbe avere influenzato la tradizione.

Scherzi famosi

Dai giornali ai media moderni, il primo aprile è il giorno ideale per burle ben orchestrate, che spesso riescono a trarre in inganno il pubblico. Alcuni scherzi memorabili:

San Serriffe (1977): The Guardian pubblicò un supplemento su un’isola inesistente, giocando sul nome “sans-serif”, un tipo di carattere tipografico.

The Guardian pubblicò un supplemento su un’isola inesistente, giocando sul nome “sans-serif”, un tipo di carattere tipografico. Smell-o-vision (1965): La BBC fece un reportage su una tecnologia capace di trasmettere odori tramite le onde dell’aria. Alcuni spettatori telefonarono per partecipare ai test.

La BBC fece un reportage su una tecnologia capace di trasmettere odori tramite le onde dell’aria. Alcuni spettatori telefonarono per partecipare ai test. Alberi degli spaghetti (1957): La BBC mostrò un reportage sulla raccolta degli spaghetti in Svizzera, portando alcuni spettatori a chiedere dove poter comprare le piante.

La BBC mostrò un reportage sulla raccolta degli spaghetti in Svizzera, portando alcuni spettatori a chiedere dove poter comprare le piante. Nuova unità di misura per il tempo: Periodicamente riappare la notizia che il tempo sarà misurato con un sistema metrico e non più basato su 60.

Periodicamente riappare la notizia che il tempo sarà misurato con un sistema metrico e non più basato su 60. Ipotesi di Riemann (1997): Il matematico Enrico Bombieri annunciò via e-mail la dimostrazione della celebre congettura da parte di un giovane matematico.

Il matematico Enrico Bombieri annunciò via e-mail la dimostrazione della celebre congettura da parte di un giovane matematico. Battisti e “L’Asola” (1998): Franco Zanetti annunciò un nuovo album di Lucio Battisti dal titolo “L’Asola” (leggibile come “la sola”, ossia la burla in dialetto romano).

Franco Zanetti annunciò un nuovo album di Lucio Battisti dal titolo “L’Asola” (leggibile come “la sola”, ossia la burla in dialetto romano). Chiusura di Wikipedia (2006): La versione italiana dell’enciclopedia annunciò la chiusura per una richiesta anonima.

La versione italiana dell’enciclopedia annunciò la chiusura per una richiesta anonima. Berlusconi e i ministri (2008): Una falsa intervista a Telelombardia annunciava ministri improbabili in caso di pareggio elettorale.

Una falsa intervista a Telelombardia annunciava ministri improbabili in caso di pareggio elettorale. Pinguini volanti (BBC): Un documentario annunciava una nuova razza di pinguini capaci di volare, realizzato da un ex membro dei Monty Python.

Un documentario annunciava una nuova razza di pinguini capaci di volare, realizzato da un ex membro dei Monty Python. Google Toilet Internet (2010): Google annunciò un nuovo sistema di connessione a Internet attraverso il WC di casa.

Google annunciò un nuovo sistema di connessione a Internet attraverso il WC di casa. Google CADIE (2010): Google presentò un’intelligenza artificiale che permetteva a un panda di creare una pagina web.

Google presentò un’intelligenza artificiale che permetteva a un panda di creare una pagina web. Nonciclopedia (2007 e 2009): La parodia di Wikipedia annunciò finte chiusure e modificò la sua homepage per confondere gli utenti.

La parodia di Wikipedia annunciò finte chiusure e modificò la sua homepage per confondere gli utenti. TG2 (2009): Un servizio annunciò la convocazione di Antonio Cassano in Nazionale, corredato da un’intervista falsa.

Un servizio annunciò la convocazione di Antonio Cassano in Nazionale, corredato da un’intervista falsa. Lo Hobbit in 4D (2010): Total Film annunciò che il film Lo Hobbit sarebbe stato proiettato con effetti sensoriali, notizia ripresa come vera da diverse testate italiane.

Talvolta, alcuni pesci d’aprile si sono rivelati premonitori. Negli anni ‘80, una TV britannica presentò un walkman chiamato “Chippy”, capace di contenere centinaia di canzoni grazie a un microchip. Un decennio dopo, nacque il lettore MP3.

Il pesce d’aprile è un’occasione per sorridere e divertirsi con intelligenza. Ma attenzione: non tutti gli scherzi vengono presi con leggerezza! Occhio al prossimo tranello.