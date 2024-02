OGGI SI SFILA – A Gliaca il Carnevale delle due Torri

Previsto un grande raduno lungo la via del Sole. Arriveranno gruppi e carri dal comprensorio.

si parte alle ore 16,00

Prevista la partecipazione di 21 gruppi animati. Il raduno è fissato per le ore 15,30 in piazza Raffo Cusmano ( ex Arena del Sole). Poi alle 16,00 si avvierà la sfilata che si concluderà con una “pennettata”.

i 21 gruppi

Nell’ordine dovrebbe sfilare:

1. Cowboy dancers

2. Sicilia mon amour

3. Un diavolo per cappello

4. Alma bailante

5. Fiocchi di carnevale

6. PIRATI pi tutti

7. Nani e nanette di biancanev

8. ContinuaGang

9. Arabia esaurita

10. Ferrari

11. Moulin Rouge

12. BarbieLand

13. Apollo 18

14. Disney friends

15. Anni 20

16. Supereroi

17. Il mondo di topolino

18. One piece

19. Alla ricerca di Nemo

20. Stich

Si recupererà quindi oggi, sabato 17 febbraio, quanto rinviato sabato scorso a causa del maltempo.

il contest fotografico

Per la sfilata anche un contest fotografico da non perdersi.

L’evento voluto dall’amministrazione comunale gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.