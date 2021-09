ON STAGE – L’accademia di Musical e recitazione ha aperto i battenti a lezioni di prova gratuite per adulti

1 e 2 ottobre lezioni gratuite gli aspiranti allievi

Un venerdì con tutti i colori del sole per l’accademia di Musical e recitazione On Stage che ha aperto i battenti a lezioni di prova gratuite per adulti. In tanti si sono cimentati con i rudimenti che saranno la base per i corsi che partiranno il 4 ottobre, di recitazione, dizione, danza, hip hop, canto individuale e corale, storia del musical e tutto ciò che serve per diventare performer .

Paride Acacia, Sarah Lanza, Christian Gravina, Axel Torrisi , insieme ad uno staff nutrito di docenti e assistenti qualificati, aspettano di incontrare l’1 e il 2 ottobre per delle lezioni gratuite gli aspiranti allievi ,(14/ 35 anni) per il corso di musical e di sola recitazione, per i laboratori di recitazione e teatro danza gli over 35, e Musical Junior dai 5 ai 13 anni. Particolare cura sarà rivolta ai laboratori rivolti agli attori professionisti e a chi ha una esperienza nel magico mondo del teatro, con la messa in scena di tre diversi spettacoli di tre mesi ciascuno.

Si inizia il 12 ottobre, ore 18, con Fools di Neil Simon diretto da Paride Acacia, a seguire due altri allestimenti diretti da Sarah Lanza e Antonio Previti. Per prenotarsi alle prove gratuite e per iscriversi ai corsi è possibile telefonare ai numeri 347 8834511 347 0731568 e visitare il sito www.accademiaonstage.it.

L’Accademia On Stage rappresenta uno dei centri d’eccellenza della Sicilia, dove imparare a recitare, ballare, cantare per chi volesse diventare un professionista del settore ma anche per chi incantato dall’arte volesse respirare un’atmosfera elettrizzante e foriera di stimoli, utile anzi indispensabile dopo questi mesi di angoscia e isolamento. Se è vero che la vitalità ha ripreso di nuovo a scorrere tra le nostre vene, On Stage è la linfa.