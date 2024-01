OSPEDALE MILITARE – Passaggio di consegne della direzione del dipartimento di medicina legale di Messina

Il colonnello medico Alfonso Zizza ha ceduto la direzione del dipartimento di medicina legale al colonnello medico Antonio Badalamenti

In data 15 dicembre 2023 nella splendida cornice della Sala “Laudamo” del Teatro Vittorio Emanuele, si è svolto il passaggio di consegne tra il colonnello, Alfonso Zizza, e il colonnello Antonio Badalamenti, nuovo direttore del dipartimento di medicina legale di Messina.

La cerimonia celebrativa è stata ufficializzata dinanzi alla bandiera, al gonfalone della città, della città Metropolitana, dei labari e dei medaglieri delle associazioni combattentistiche e d’Arma, alla presenza della massima autorità della Sanità e veterinaria dell’Esercito, tenente generale Massimo Barozzi, di autorità civili, militari, religiose, di comandanti di Reparti dell’Esercito di stanza in Sicilia e Calabria, di Carabinieri e Guardia di Finanza, rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, di personalità del mondo accademico, della vita culturale ed economica.

La Federazione di Messina dell’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare con il labaro decorato di 33 medaglie d’Oro al valor militare è stata rappresentata dal consigliere provinciale ten. col. (rs) Letterio Sciliberto appositamente delegato dal presidente prof. Ricciardi, assente per motivi Istituzionali, e dall’alfiere azzurro dott. Marco Sciliberto.

Il tenente generale Barozzi, durante il suo intervento ha voluto evidenziare il fattivo contributo da parte del colonnello Zizza per rendere efficiente ed efficace il concorso degli Enti della Difesa fornito nell’ambito dell’emergenza pandemica, sia per l’ampliamento delle collaborazioni con le aziende sanitarie e il mondo accademico della Sicilia e della Calabria e augurato buon lavoro al Colonnello Badalamenti.

Durante il discorso di commiato, il colonnello Zizza, ha espresso la sua profonda gratitudine agli uomini e alle donne del dipartimento militare di medicina legale per il diuturno impegno e la straordinaria professionalità dimostrata durante il periodo di comando, manifestando al contempo il proprio orgoglio. Tanti i momenti di vera emozione esternati, in cui ha ricordato gli innumerevoli sforzi profusi e i sacrifici compiuti nei quattro anni di mandato, ma anche le enormi soddisfazioni vissute durante la sua direzione, con l’augurio che il suo successore possa conseguire sempre maggiori successi.

Infatti, in questa sede, non poteva non essere ricordato il grande impegno profuso dall’ufficiale superiore cedente durante i difficili anni del “Covid-19”, periodo in cui ha guidato con solerzia e dedizione l’organo sanitario preposto all’espletamento delle funzioni medico-legali ed il supporto ai vari enti della difesa, insistenti nella Sicilia e in Calabria, contribuendo con la sua “mirabile azione” il raggiungimento di lusinghieri risultati volti alla tutela sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti nocivi e una elevata percentuale di immunizzati in città.

Tale ultima attività ha permesso di guadagnare la stima indiscussa e meritata dei messinesi nei confronti del cittadino dipartimento militare di medicina legale tale da far determinare l’Amministrazione comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: “in segno di riconoscenza per lo spirito di sacrificio e l’impegno profuso del personale sanitario militare e civile per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere il diffondersi dei contagi da Covid-19 attraverso una mirabile azione che ha contribuito il raggiunto di una elevata percentuale di immunizzati in Città, in virtù della sua collaudata sinergia interistituzionale al fine di assicurare il legame solidaristico che unisce alla comunità”.

Il subentrante colonnello Badalamenti, proveniente dall’ area operativa dell’Esercito, nel suo discorso di presentazione ha espresso la propria personale soddisfazione e orgoglio per il prestigioso incarico ricevuto.