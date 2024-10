OTTOBRANDO – Inizia oggi, a Floresta, il viaggio tra sapori e tradizioni!

Così Via Umberto I, ma ance le strale collaterali, le piazzette e gli slarghi del paese, si riempiranno di stand con i migliori prodotti locali: Provola Florestana, Salsiccia di Suino Nero dei Nebrodi, Funghi dei boschi dei Nebrodi e Legumi, grani antichi, frutta secca. ma ci sarà spazio anche per l’artigianato locale, concerti, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti.

Tra gli stand anche quelli delle filiere agro-enogastronomiche di “Ficarra4.zero, Terra dei nebrodi, Hagrilesa e Mediterranea che rapopresentano l’ interessante progetto, approvato e finanziato dall’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell’Agricoltura nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2014-2020 Sottomisura 16.4 –“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

I progetti promossi e seguiti dal Progettista Nino Ferro aggregano un cospicuo numero di aziende locali tra le migliori eccellenze delle produzioni e trasformazioni agricole e dell’offerta gastronomica nebroidea anche per quanto riguarda le nuove frontiere produttive legate alla frutta esotica.

Sono progetti finalizzati a consolidare e ampliare un percorso aggregativo per costituire una testimonianza territoriale legata alla storia produttiva e gastronomica locale, in grado di costituire un’offerta di paniere con produzioni variegate e disponibili secondo la stagionalità con il duplice obiettivo di escludere gli intermediari parassitari e di far incontrare l’offerta con il consumatore al fine di garantire un percorso a km 0 che potrà sostenere adeguatamente il reddito delle aziende coinvolte e delle comunità locali di riferimento.

Le Aps erano presenti anche lo scorso anno a Floresta nell’area delle “strade del gusto” e quest’anno hanno attratto l’attenzione di tanti a partire dagli expo di Oliveri, Gioiosa Gustosa, Little Sicily a Capo d’Orlando, al Silent di Ficarra. al Sicily Fud di Rocca di Capri Leone, “le vie dei Lanci Terre dei Sapori” a Brolo e Ficarra, e a Torrenova all'” Amunì Festival”.

A Floresta presenteranno un paniere costituito da prodotti tipici del territorio come Olio, Castagne, Nocciole, Agrumi, Miele, Pane, Ortaggi, Pasticceria, Salumi, Frutta Fresca e trasformati, associata alla gastronomia tipica alla ristorazione ed alla ospitalità, ed ancora dolci, frutta esotica, birra artigianale, liquori.

Tornando ad Ottobrando 2024

Ogni domenica a Floresta sarà dedicata a un prodotto diverso

Date da non perdere:

Oggi, 6 Ottobre: Sagra dei Vasola a Crucchittu

13 Ottobre: Sagra del Suino Nero dei Nebrodi

20 Ottobre: Sagra dei Funghi

27 Ottobre: Sagra della Provola