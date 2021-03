PALERMO – C’è un “cuore” tutto brolese nel nuovo Complesso Polifunzionale per la Polizia di Stato

E’ stato realizzato dalla Ricciardello Costruzioni SpA

Un immobile ad alta tecnologia

Nei giorni passati è avvenuta la consegna del primo stralcio del nuovo Complesso Polifunzionale per la Polizia di Stato.

Un immobile ad alta tecnologia che ospiterà le sezioni più importanti della Questura, tra cui immigrazione, scientifica e prevenzione crimine.

Un investimento di oltre 20 Mln che l’azienda brolese ha realizzato per conto del Ministero dell’Interno, sotto l’Alta direzione e sorveglianza del Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria che ha rivestito anche il ruolo di Stazione Appaltante.

Una struttura dove c’è molto dell’imprenditoria brolese a partire dai marmi (leggi articolo sotto). L’opera sarà funzionante in località Boccadifalco e l’azienda costruttrice ha provveduto anche ala redazione della progettazione esecutiva.

Per la costruzione e realizzazione della nuova struttura sono stati impiegati materiali di alta qualità di primarie ditte produttrici Italiane ed Europee, ottenendo complessivamente un alto standard qualitativo. In particolare, si legge nelle note tratte dal sito della Ricciardello Costruzioni, si evidenzia che tali scelte hanno determinato un valore energetico del fabbricato in classe B, ottenuto sia dai materiali di coibentazione (Facciate Vetrate con pannelli sandwich – Rivestimenti pareti con lamiera in alluminio ed intonaco a cappotto) che da quelli tecnologici adeguati alla normativa vigente (Impianti di climatizzazione – Trasformatori , Quadri e impianto luci a led sia per interni che esterni).

Le finiture interne sono state realizzate in modo da rendere le compartimentazioni ai piani variabili a future esigenze organizzative; di fatti i pavimenti sono del tipo sopraelevati e le pareti divisorie degli uffici sono modulari del tipo mobili. Queste sono in legno con interposta un’intercapedine per isolamento e le porte in vetro satinato. Quest’ultima scelta rende sicuramente gli ambienti predisposti ad ogni tipo di variazione logistica distributiva senza l’intervento futuro di alcuna opera muraria. Questo Impianto è già predisposto per futuri ampliamenti ed essendo il fabbricato considerato Strategico per la sua funzione, le strutture in c.a. sono state dimensionate e realizzate con i dettami imposti dalla Normativa Antisismica Vigente.

