PALERMO D’INVERNO – Tutte le emozioni da cogliere

La splendida Trinacria da scoprire anche in inverno

La Sicilia è l’isola del sole, dove il cielo è sempre azzurro e l’aria è dolce, 365 giorni l’anno. Perchè non approfittarne, dunque, e concedersi una bella vacanza durante la stagione invernale? Certo, il mare cristallino resta sempre una delle principali attrazioni di questa terra meravigliosa, ma anche durante i mesi più freddi, la splendida Trinacria può regalare emozioni e accogliere i visitatori in modo davvero unico e speciale.

Scegliendo la Sicilia in questo periodo dell’anno, quando i giorni più torridi sono ormai alle spalle, si avrà la possibilità di visitare tutti quei luoghi che, solitamente, durante l’estate vengono letteralmente presi d’assalto dai turisti, con la certezza di potersi davvero godere un soggiorno in totale relax. Per potersi muovere più liberamente, e poter raggiungere ogni luogo in modo semplice, seguendo unicamente la propria, personale tabella di marcia, l’ideale è arrivare in Sicilia in aereo, e poi in automobile, affittandone una in loco. La soluzione più comoda è pratica è rivolgersi al punto di noleggio auto a Palermo di Maggiore, che si trova presso lo scalo aeroportuale della città, e da qui raggiungere il Capoluogo, oppure spostarsi direttamente verso la propria destinazione. Ma prima di proseguire, una visita a Palermo non può certo mancare.

Il Capoluogo siciliano offre numerosi punti di interesse, al di là dei monumenti più conosciuti e delle zone maggiormente frequentate. Ad esempio, c’è la splendida fontana monumentale di Piazza Pretoria, soprannominata, ironicamente, la “fontana della vergogna“, a causa delle statue che l’adornano. Queste opere hanno da sempre diviso l’opinione dei palermitani, imbarazzati dalla sfacciata esibizione delle nudità delle sculture, particolare che ha spinto gli abitanti a coniare questo appellativo così particolare.

E parlando di sculture, non si può non citare il Genio di Palermo, il nume tutelare della città il quale, secondo la cultura popolare, sarebbe il protettore di questi luoghi, insieme a Santa Rosalia. Sono diverse le statue raffiguranti il Genio presenti in città, a dimostrazione di quanto questo personaggio sia importante non solo per i palermitani, ma per l’intera Sicilia.

Ma le vicende di Palermo sono legate anche a personaggi storici di grande importanza come, ad esempio, i diversi sovrani che hanno regnato su queste terre, nei secoli, e che hanno lasciato testimonianze del loro passaggio, attraverso la costruzione di monumenti e infrastrutture che, ancora oggi, affascinano e stupiscono. Una tra tutte è la splendida Palazzina Cinese, una dimora voluta da Re Ferdinando di Borbone, che si trova all’interno del Parco della Favorita. L’edificio è poco frequentato dai turisti, ma si tratta di un monumento davvero molto particolare, che vale la pena di visitare.

Perchè anche nella versione invernale, Palermo e la Sicilia sono sempre meravigliose…vedrete.