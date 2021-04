Gli orari: 8\19:30 over 80 senza prenotazione – 12-19:30 pazienti fragili 40/79 anni senza prenotazione – 8-19:30 60 /79 anni senza prenotazione Astrazeneca

Si consiglia di portare oltre alla tessera sanitaria anche eventuali esenzioni per patologia.

In tutti gli hub e centri vaccinali della Sicilia, quindi anche a Patti, alla Concattedrale (seguire le indicazioni stradali).

Torna l’iniziativa promossa dalla Regione che già nelle scorse settimane ha consentito di incrementare il numero delle somministrazioni del siero anticovid, riscuotendo l’apprezzamento della cittadinanza.

Anche in questa occasione la misura sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell’attuale Piano nazionale.

Potranno ricevere direttamente il vaccino, presentandosi nelle strutture vaccinali dell’Isola, tutti i cittadini con più 40 anni (se nelle categoria dei fragili) ed i soggetti rientranti nelle categorie prioritarie ad elevata fragilità (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale).

Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute comprovante la condizione di elevata fragilità.

Gli hub vaccinali – come alla concattedrale pattese – saranno organizzati con corsie dedicate: oltre a quelle riservate ai cittadini già prenotati, verranno infatti allestiti dei corridoi proprio per i soggetti over 60 e per le persone con patologie ad elevata fragilità che si presenteranno spontaneamente presso le strutture siciliane dedicate alla vaccinazione.