PATTI – Cala il sipario sulla grande festa del Twirling, ma il sodalizio è destinato a proseguire

Festa dello sport al Pala Serranò

È stata una strepitosa festa del Twirling quella che durante il weekend trascorso è andata di scena al Pala Serranò di Patti (Me), dove più di 500 atleti provenienti da svariate regioni d’Italia si sono sfidati nel campionato italiano di serie B/C e nelle fasi finali della Coppa Italia. «È un risultato eccezionale, raggiunto – è il commento del presidente della Federazione Nazionale, Gianfranco Porqueddu – grazie alla capacità organizzativa e alla grande passione del Comitato Sicilia, guidato da una persona straordinaria come Roberto Arsì e da un altro motore del Twirling siciliano come Rosy Gibilisco. Grazie a loro e a tutti i volontari che hanno dimostrato capacità organizzative e grandi competenze abbiamo fatto ricredere tutti coloro che pensavano che la trasferta in Sicilia potesse creare qualche difficoltà. L’amministrazione comunale di Patti ha fatto il resto, grazie – ha aggiunto il presidente Porqueddu – alla grande disponibilità del sindaco Gianluca Bonsignore e alle competenze dell’esperto con delega allo Sport per il Comune di Patti, Francesco Nardi. Era da tempo che in Italia non si vedeva un evento del genere legato al Twirling ». Adesso la testa è già al prossimo evento: «Dopo questa esperienza così positiva, in Consiglio Federale – ha svelato il presidente – abbiamo subito ragionato sull’ipotesi di portare in Sicilia almeno un evento importante all’anno. Credo che dal 2024 il calendario nazionale del Twirling ridarà alla Sicilia quella centralità che gli spetta, alzando ancora l’asticella e provando ad organizzare una gara del campionato di serie A». «È andato tutto alla grande – ha dichiarato Roberto Arsì, presidente della Federazione Regionale – e siamo davvero soddisfatti di aver organizzato un evento così partecipato. Tra atleti, tecnici e accompagnatori abbiamo portato a Patti oltre mille persone. L’organizzazione è stata impeccabile, grazie soprattutto ai volontari del Comitato Sicilia e alla disponibilità di alcune società regionali, che non hanno lesinato impegno affinché tutto riuscisse nel migliore dei modi. Siamo lusingati dell’apprezzamento espresso dal presidente della Federazione nazionale e apprendiamo con grande gioia della possibilità di affidare al nostro Comitato l’organizzazione, per il prossimo anno, di una gara di serie A, facendo arrivare in Sicilia l’eccellenza del Twirling italiano. Naturalmente – ha concluso Arsì – pensiamo già a Patti come location ideale. Del resto, questa tappa è riuscita alla perfezione anche grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale che ci ha accolto e ci ha offerto supporto e assistenza».