PERSONAGGI BROLESI – Don Ninai, “u carbunaro” e la sua splendida gestione della saletta

Sono poco più di due mei che “il signor” Pino ha spento il suo ultimo braciere e virtualmente chiusa definitivamente la sua saletta (guarda la fotogallery)

Aveva 95 anni

Un ricordo per chi ha fatto, parte di quella generazione crescita nella saletta di via Pirandello, tra stecche, bigliardi e flipper.

Per tutti era “Don Ninai”, una vita, già da giovane, a far carbone, tagliare legna, consegnare carbonella.

Possiamo dire che ha riscaldato i lunghi inverni delle famiglie brolesi. Ed ha rappresentato con il suo lavoro, un bene prezioso, insostituibile soprattutto per quelle più povere, che vivevano nei “bassi” del castello, alla marina o a Piana e che non avevano nè i riscaldamenti nè le stufe a gas.

Con la sua motoape, ma prima anche a piedi o sulla bicicletta portava, nei sacchi, la carbonella da ardere nel vecchio braciere durante le giornate fredde d’inverno, o il carbone, poi anche la legna, già seccata e tagliata per i camini e le cucine economiche.

Era stato, in quegli anni, un autentico “socializzatore” – altro che facebook – perchè intorno al bracieri ci si ritrovava, i bambini studiavano sul sussidiario, le famiglie si “raccontavano” della giornata passata, si asciugavano i panni, e utilizzando la cenere calda, si cuocevano uova e la salsiccia, avvolta – quest’ultima – “nella carta dei pesci”.

Si passava sotto casa di “Ninai”, si lasciava detto alla moglie cosa serviva, e lui, tornando dalla legnaia provvedeva.

Onesto, corretto nelle operazioni di pesatura e di travaso, spesso aveva le mani e la faccia nera, ma sorrideva sempre, e così ha cresciuto la famiglia.

Un lavoro faticoso quello del carbonaio che lui raccontava, soffermandosi a parlare con tanti.

Un mestiere legato alle favole, ai racconti, al mondo misterioso, animato da personaggi immaginari, come anche quella della Befana, che attraversando i boschi, durante il suo viaggio, si fermava proprio nelle carbonaie per prendere dei tizzoni da portare ai bambini non troppo buoni.

Ma poi, già negli ultimi decenni del secolo scorso, Antonino Pino, anche in considerazione che il mercato dove vendere il carbone si riduceva, mise su la “saletta” in via Pirandello, in un cantinato di casa sua.

E qui crebbero intere generazioni di allora giovani brolese. Così quella saletta è stata pezzo importante di storia del paese ci si andava perchè non si era andato a scuola, perchè il tempo, nel pomeriggio, doveva passare, perchè pioveva, ma anche per giocare a bigliardo.

Un luogo dove tutto filava liscio sotto il suo sguardo attento, poco indulgente a lasciar passare. Oseremmo dire con la sua giusta severità incuteva un timore reverenziale. Una sorta di rispetto conquistato sul campo rimanendo al tempo stesso simpatico e amabile, pronto a sciogliersi in un sorriso rassicurante.

Così Ninai divenne una sorta di “grande zio” che fatto parte dell’adolescenza di tanti ragazzi.

Amava il calcio e si “biliava” sugli spalti del comunale brolese quando la Tiger non vinceva e soprattutto quando non passavano la “palla giusta” e suo figlio Pippo, terribile centravanti della prima squadra di Cipriano, temibile per il suo colpo di testa.

Per la cronaca, Don Ninai, fino alla fine agli amici non diceva di no per un sacco di carbone, e tutte le mangiate del martedì di carnevale al circolo artigiani vennero realizzati con il suo “carbone” come pure le grandi grigliate si totani e sarde volute della varie amministrazioni comunali del tempo, sul lungomare portarono la sua firma e non si perse una gita, con sua moglie, in giro per l’Italia.

A metà dello scorso mese di giungo, ha spento il suo braciere, ed a noi ci è sembrato giusto dedicargli questo spazio.

Ciao Don Ninai

