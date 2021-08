PIRAINO – I 100anni del professore Marino

Giornalista, docente, attento osservatore della vita pirainese, oggi “Saro” Marino compie 100 anni.

Un’icona il suo ricordo sulla 600Fiat

Inizia l’attività professionale, insegnante, prima alle elementari poi alle medie, nel 1962 a Gioiosa Marea. Poi “il professore” ha insegnato a Piraino, Lipari, Capo d’Orlando, Tortorici e infine a Brolo.

Tanti lustri passati con i ragazzi, tra storie e geografica, ma amche raccontando la cronaca quotidiana. Infatti Marino è stato corrispondente della Gazzetta Del Sud e del Giornali di Sicilia, quando non esisteva internet nè i giornali on line, battendo i suoi pezzi sulla classica “lettera 42” dell’Olivetti concentrandosi in particolare sul territorio pirainese.

Poi la pensione, con gli interessi condivisi tra passeggiate, la “terra”, la cura della casa e le lunghe passeggiare, soffermandosi a guardare il mare.

Auguri Professore.

Una giornata importante che lui ha festeggiato, lucidissimo e sempre informato con la tv sempre accesa, con i nipoti e gli amici e i saluti dell’amministrazione comunale.