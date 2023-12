PONTE SULLO STRETTO – Presentato a Montecitorio l’Osservatorio interprofessionale per il Ponte e le grandi opere

Presenti l’On. Eliana Longi (FdI) e del Sen. Nino Germanà

Si è svolta a Roma nella sala “Tatarella” a Montecitorio, la conferenza stampa dell’associazione Professione Italia, alla presenza dell’On. Eliana Longi (FdI) e del Sen. Nino Germanà (Lega): è stato presentato il neocostituito “Osservatorio interprofessionale per il Ponte sullo Stretto e le grandi opere”, su proposta della sezione di Messina. Tale organismo, nelle intenzioni dei promotori, dovrà essere concreto elemento di raccordo tra la società civile e il governo per una corretta e attenta esecuzione dei lavori.

Alla conferenza, in particolare, sono intervenuti – oltre i già citati deputati, i quali hanno rimarcato l’importanza di tali iniziative, ringraziando l’associazione per tale impegno – l’avv. Antonio De Angelis, Presidente nazionale di Professione Italia, e per la sezione di Messina e Reggio Calabria, rispettivamente, l’avv. Felice Panebianco e l’avv. Giovanna Suriano.

“Fondamentale è lo stretto e sano rapporto che deve esserci tra professionisti e politica – ha dichiarato l’avv. De Angelis – nell’ottica di un ampio sviluppo della nostra Nazione”. Ha sottolineato, invece, l’importanza dell’Osservatorio l’avv. Panebianco: “sono di Messina e abito a Ganzirri, conosco bene il territorio che sarà oggetto dei futuri lavori. È necessario che la cittadinanza sia pienamente consapevole delle attività che verranno poste in essere e serena riguardo a tempistica e sicurezza delle stesse. È una immensa sfida, dobbiamo impegnarci affinché tutto si svolga nel modo migliore, ponendo subito l’attenzione sulle difficoltà che vivranno le comunità che risiedono sui luoghi interessati dai futuri lavori. Vista la volontà politica, sia nazionale che regionale, di realizzazione dell’opera bisogna evitare sterili contestazioni ma porsi come guide di un percorso virtuoso, nell’interesse generale”.