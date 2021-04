POURPALER – Una targa per rammentare le attività commerciali più longeve di Brolo

Un’idea ottima, soprattutto in un momento di grande criticità del comparto, proposta dal “cittadino” Carmelo Castrovinci.

“Propongo al comune di Brolo di assegnare alle attività commerciali che ci sono nel paese, una targa storica per quelle con attività più longeva”.

Castrovinci formula meglio la sua idea: “La targa di bronzo per chi ha aperto da 15 anni, di argento per quelli aperti da 30 anni, d’oro per quelli aperti da più di 30 anni”.

Un’idea che è stata messa, nero su bianco, in diverse città e cittadine d’Italia e che a Brolo è tesa a voler premiare la capacità imprenditoriale di quelle attività, spesso a carattere familiare, che hanno fatto la storia del nostro paese e nel contempo dare fiducia a tutto il comparto in questo periodo. Un’idea che servirebbe, a costo zero, a far parlare di commercio, commercianti, attività e a far muovere l’economia.

“Lo so, cadrà nel pozzo di San Patrizio – afferma Carmelo Castrovinci – anche questa proposta ma io la faccio lo stesso”.

E fa bene a sfornare idee dopo idee, anche questo serve per stimolare il confronto ed il dibattito.

Questa, poi, in un anno in cui purtroppo il commercio ha sofferto tantissimo, potrebbe essere l’occasione, in maniera sobria, a fronte di tutto quello che stiamo vivendo, che diverrebbe quasi necessario perché non possiamo non dare visibilità e valore e al peso del comparto commerciale che nel sistema economico, culturale e sociale della città dà ancora occupazione e reddito.

I tempi sono durissimi, ma l’esempio di queste realtà che è bene sempre rammentare, può rappresentare un auspicio importante per la ripresa economica.

Loro, come i tanti Bonfiglio, i piccoli artigiani, le botteghe, le imprese che da padre in figlio – guardate Alex Bruno tanto per fare un esempio – sono quelli che hanno scritto la storia del commercio locale e che hanno definito l’ identità. Dobbiamo quindi ringraziare quelle imprese che oggi sono presenti qui per ciò che hanno fatto per la nostra comunità, di cui hanno costruito la struttura sociale ed economica.

Una targa che ne rammenti la loro storia è un sorta di simbolo che ne testimonierebbe la loro con forza e la tenacia. Quella che va avanti superando ogni sfida. Una targa di cui essere orgogliosi… loro e noi!

Bella idea Carmelo!

.