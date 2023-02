PRIMARIE PD – Domani al voto, nel messinese 200 volontari impegnati nei 34 seggi

PRIMARIE PD, A MESSINA E PROVINCIA OLTRE 200 VOLONTARI IN 34 SEGGI.IN LISTA ANCHE VALENTINA MARTINO, CARMELO GALIPO’ e MAURIZIO ZINGALES

due proposte e visioni nel Pd

Sono oltre 200 i volontari a Messina e provincia presenti domani nei 34 gazebi previsti per le Primarie del Partito democratico, che eleggeranno il nuovo segretario nazionale dei dem: una sfida a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

“È una macchina organizzativa importante, quella che abbiamo organizzato in città e nella nostra provincia, in modo da dare a tutti, attraverso il voto popolare, la possibilità di scegliere chi guiderà il partito nei prossimi anni”, afferma il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta. Ci sono due proposte e visioni nel Pd, domani sapremo quale è stata preferita.

Sono convinto – aggiunge il segretario provinciale – che, al di là del momento elettorale, la forza del Partito democratico e nell’unione e nella territorialità: quanto saremo coesi è il punto di partenza per ricostruire il partito anche nella nostra provincia, rinnovando una proposta politica propositiva vicino agli amministratori e ai messinesi”.

SPOSTAMENTO SEGGIO A MESSINA

Si segnala, infine, lo spostamento del seggio Messina 1, dal Centro commerciale di Tremestieri, alla sede patronato di via Consolare Valeria (accanto la parrocchia ‘Santa Domenica’, sempre a Tremestieri).

COME SI VOTA

Esprimendo la preferenza per il segretario nazionale, Bonaccini o Schlein automaticamente si esprime la preferenza per la lista a sostegno della loro candidatura per la composizione dell’Assemblea Nazionale del Pd che è l’organo più ampio ed importante del partito;

– L’Assemblea Nazionale è composta da circa 1000 componenti, di cui 600 saranno eletti domenica e 400 circa sono membri di diritto (delegazione di circa 100 parlamentari iscritti al gruppo PD, segretari di federazione regionale, ex segretari nazionali, ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, etc.

– Le liste prevedono l’alternanza di genere.

– L’elezione avviene su base di collegi: il collegio che interessa noi è “Messina – Enna” accorpate in funzione di una suddivisione in base al numero di iscritti regionali.

– Nel collegio Messina – Enna sono a disposizione 6 seggi;

– Chiaramente le prime posizioni in lista sono certe di elezione, altre in bilico, le ultime candidature di servizio certe di non elezione;

– Io stimo un 3 seggi pari o al massimo un 4 a 2 per la Schlein;

Chi sono i “nostri” candidati?

Nella lista Bonaccini capilista due giovani amministratori dei Nebrodi (Carmelo Galipò Assessore di Capo D’Orlando – Valentina Martino consigliere comunale più votata di Patti che proviene dal mondo associazionistico locale), terzo un uomo di Enna, quarta una giovane avvocato di Milazzo, Mariella Sottile.

Nella lista Schlein ci sono Tiziana Arena (capolista e consigliera comunale di Enna), Maurizio Zingales (sindaco di Mirto), Laura Giuffrida dirigente provinciale del Pd.

– La De Micheli che alla convenzione dei tesserati non ha raggiunto la soglia di sbarramento nazionale del 5% non ha diritto di tribuna in assemblea né diritto di apparentamento formale con i candidati al ballottaggio: ha dichiarato pubblicamente sostegno a Bonaccini e ha inserito candidati nelle liste in giro per l’Italia ma non nel nostro collegio;

– Cuperlo (8,76%) ha deciso di non apparentarsi con nessuno dei due, gli spetta un diritto di tribuna di 24 componenti in assemblea nazionale che può liberamente scegliere successivamente al voto di domani.

– I tesserati non pagano, i passanti pagano 2 euro.