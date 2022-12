PROFESSORESSE – Maria Mei, una vita tra scuola e famiglia

Per molti è stata semplicemente la signora Dainotti, oppure la madre di Fedele, Alderigo e di Virgilio.

Molti la ricordano vivere al Castello, in giro con le amiche… elegante, gentile, con un sorriso pronto, aperto. Ma è giusto ricordarla anche con una grande insegnante. Una donna che al tempo si battè per ottenere il giusto ruolo della donna nelle pubbliche amministrazioni.

Maria Mei, era nata nel 1929, a fine ottobre, anche se, come si usava all’epoca denunciata all’anagrafe qualche giorno dopo.

Il padre, “don Rigo”, non era “brolitano”, era un torinese ed anche un bravo carpentiere venuto nell’isola “per ricostruire la provincia di Messina la quale dopo quasi 15 anni era ancora disastrata per il terremoto del 1908”.

A Brolo conobbe donna Giovanna, tra sguardi fugaci e qualche sorriso e fu subito amore facendo famiglia rallegrata dalla presenza di quattro figli, tre bimbe ed un maschietto (Cesira, Maria, Elia e Virgilio).

Maria, fin da bambina dimostrava talento per gli studi. Fatte le tre tre classi delle elementari a Brolo, era talmente brava che i genitori la iscrissero, con grandi sacrifici, alle “medie” a Patti, dove proseguì gli studi assieme, alla sua carissima amica Rita Giorgio. A Patti poi frequentò il liceo classico, e quindi approdò all’università, fatto non eccezionale ma raro, al tempo per una giovane donne, laureandosi in scienze naturali.

Un’infanzia non facile quella vissuta dai Mei caratterizzata dal trasferimento nelle Colonie in Etiopia del padre con il miraggio di nuovo lavoro, di poter aiutare economicamente a star meglio la famiglia – una scelta al tempo condivisa da tanti brolesi – poi la guerra, la prigionia nei campi di confino inglesi, sino al ritorno a casa. Maria Mei, consapevole dei sacrifici fatti anche per lei non demordeva con l’impegno scolastico e così laureandosi e abilitandosi all’insegnamento ottenne la sua prima cattedra in Calabria, sull’Aspromonte. terra difficile, complessa sotto il profilo sociale ed umano.