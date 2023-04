PROROGA BOLLI AUTO SICILIA – Si potranno pagare anche il 2 maggio

Atteso che i giorni 30.04 ed 1.05 gli uffici saranno chiusi i bolli arretrati si potranno pagare il 2 maggio

Vista la Legge regionale che sta dando la possibilità di accedere ai benefici previsti dall’art. 28 della L.R. 10 agosto 2022 n. 16. E che in ordine alla regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale era stata fissata la proroga a 30.04.2023. In relazione al “ponte” del primo maggio, la Regione ha dato le opportune direttive agli Uffici territoriali di ACI, per l’applicazione della deroga dei pagamento dei bolli, senza sanzioni, sino alla data del 2.05.2023