Tra i 48 amministratori ammessi al corso, anche il giovane assessore di Piraino che a seguito delle selezioni, per la partecipazione al Corso di formazione “Amministrazione locale: governo e innovazione” organizzato da Publica-Scuola ANCI per Giovani Amministratori in collaborazione con LUISS School of Government, parteciperà al corso di formazione.

Elevato il numero di candidature ricevute, oltre 300.

Il corso inizierà il 18 gennaio e si concluderà il 25 maggio 2021 e si svolgerà in modalità on line sincrona, secondo i seguenti moduli didattici: Organizzazione e Gestione dei Servizi; Disegno organizzativo; Tecniche di gestione manageriale; Gestione innovazione digitale; Brand Story Telling e Newsmaking; Emergenza e Post emergenza COVID.

Il corso vuole fornire skill e competenze non convenzionali per guidare la trasformazione organizzativa e operativa.

L’obiettivo è quello di accrescere le competenze dei giovani amministratori locali facendo leva su cultural diversity e problem solving.

Ecco l’elenco degli ammessi al corso Publica e LUISS (SoG) su Amministrazione locale: governo e innovazione

1 Adriana Amodio Assessore di Sant’Agata di Esaro (CS) Calabria

2 Daniela Astorino Assessore di San Giovanni in Fiore (CS) Calabria

3 Maria Felicia Bello Sindaco di Armento (PZ) Basilicata

4 Sonia Margherita Belloli Sindaco di Zibido San Giacomo (MI) Lombardia

5 Eugenio Benatti Assessore di Gonzaga (MN) Lombardia

6 Marco Beretta Sindaco di Correzzana (MB) Lombardia

7 Paolo Bonardi Assessore di Passirano (BS) Lombardia

8 Davide Bruno Assessore di Battipaglia (SA) Campania

9 Cristian Budroni Assessore di Codrongianos (SS) Sardegna

10 Francesca Capuozzo Assessore di Castelfranco Emilia (MO) Emilia-Romagna

11 Adelina Carrozzini Assessore di Scalea (CS) Calabria

12 Matteo Celebron Assessore di Vicenza Veneto

13 Sara Cipriano Assessore di Malgrate (LC) Lombardia

14 Luca Coromano Assessore di Riccia (CB) Molise

15 Filippo Costa Assessore di Lazise (VR) Veneto

16 Michela Dell’Innocenti Assessore di Massarosa (LU) Toscana

17 Elisa Di Salvo Assessore di Conca della Campania (CE) Campania

18 Daniel Dibisceglie Assessore di Cerro Maggiore (MI) Lombardia

19 Eleonora Divincenzo Presidente del Consiglio comunale di Rotondella (MT) Basilicata

20 Alfonso Fattore Assessore di Teverola (CE) Campania

21 Medea Ferrigno Assessore di Regalbuto (EN) Sicilia

22 Marinella Fioriti Assessore di Bomba (CH) Abruzzo

23 Giuseppina Galante Assessore di Craco (MT) Basilicata

24 Gaetano Garzone Assessore di Irsina (MT) Basilicata

25 Gabriele Guida Assessore di Paullo (MI) Lombardia

26 Samuele Lazzero Presidente del Consiglio comunale di San Secondo di Pinerolo (TO) Piemonte

27 Vincenzo Ligios Sindaco di Villanova Monteleone (SS) Sardegna

28 Maria Lucia Mameli Assessore di Tissi (SS) Sardegna

29 Elvis Martino Assessore di Aprilia (LT) Lazio

30 Edoardo Menicocci Assessore di Velletri (RM) Lazio

31 Serena Montesanti Presidente del Consiglio comunale di Paliano (FR) Lazio

32 Valeria Paladino Assessore di Sorrento (NA) Campania

33 Mauro Parente Assessore di Cerreto Sannita (BN) Campania

34 Sabrina Peli Presidente del Consiglio comunale di Sarezzo (BS) Lombardia

35 Michela Pinna Assessore di Villamar (SU) Sardegna

36 Mario Planchesteiner Assessore di Tremosine sul Garda (BS) Lombardia

37 Antonio Rubino Sindaco di Moliterno (PZ) Basilicata

38 Valeria Maria Rubuano Presidente del Consiglio comunale di Acquedolci (ME) Sicilia

39 Espedito Sangermano Assessore di Cerzeto (CS) Calabria

40 Raffaele Scaturchio Sindaco di Dasà (VV) Calabria

41 Michele Schiavi Sindaco di Onore (BG) Lombardia

42 Daniela Schirra Assessore di Norbello (OR) Sardegna

43 Nello Simonelli Consigliere comunale di Avezzano (AQ) Abruzzo

44 Clara Sundas Assessore di Ballao (SU) Sardegna

45 Francesco Tine’ Presidente del Consiglio comunale di Palazzolo Acreide (SR) Sicilia

46 Federico Venuto Assessore di Piraino (ME) Sicilia

47 Mariagrazia Verbicaro Assessore di Morano Calabro (CS) Calabria

48 Christian Vercelli Sindaco di Belveglio (AT) Piemonte