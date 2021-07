PUNTI DI PARTENZA – A Ficarra, questa sera, “Visioni e scenari per territorio e comunità”

Interessante incontro con l’’urbanista Andrea Marçel Pidalà

“Alla ricerca dell’autosostenibilità. Visioni e scenari per territorio e comunità”

Mauro Cappotto, architetto e assessore alla cultura del paese, dialogherà con l’autore del libro “Alla ricerca dell’autosostenibilità. Visioni e scenari per territorio e comunità” edito da Franco Angeli editore.

Una pubblicazione di ricerca scientifica dove Pidalà, docente universitario e progettista di strumenti urbanistici prospetta la possibilità di un ritorno ai borghi delle aree interne – anche in relazione all’esperienza dettata dal covid – come cellula abitativa e modello alternativo e sostenibile di insediamento umano.

Interverrà all’incontro anche Giuseppe Landro

La ricerca di Pidalà prende in considerazione anche le criticità che tale scelta comporterebbe, in primis analizzando con metodologia chiara il processo di spopolamento delle aree interne, la debole connessione infrastrutturale tra i centri urbani e l’analisi del sistema economico locale, oltre alle crisi ambientali locali e del processo di digital device.

Una progettazione urbana che cala a pennello con il “modello Ficarra” del quale Cappotto è il grande artefice.

47 centri nebroidei sotto il microscopio dell’attenzione dell’urbanista

Marçel Pidalà spiega che la sua proposta di pianificazione strategica integrata di area vasta autosostenibile che ponga un riequilibrio tra i sistemi urbani e territoriali trova nei 47 centri urbani dei Nebrodi un processo di sperimentazione a carattere autosostenibile.

Una ricerca fatta dal territorio per il territorio.

Il volume, punto di partenza dell’incontro, è impreziosito da due contributi di prestigio: la prefazione di Peter Newman (scienziato ambientale di fama) e la conversazione tra Marçel Pidalà e Vittorio Gregotti (il celebre architetto scomparso durante il periodo di Covid il 15 marzo 2020) ed è un importante contributo per far crescere la cultura della promozione dello sviluppo sostenibile, nell’ottica di una valorizzazione a 360 gradi del territorio rilanciando così economia e turismo ed il senso ell’appartenza ad un territorio.

L’incontro, che si inserisce nei percorsi de “la stanza della seta”, programmato per le ore 19,30 si svolgerà nell’atrio del nuovo Museo dell’Olio (palazzo Macalda Scaletta) ma per cause dettate dal maltempo potrebbe svolgersi al palazzo baronale, altro sito storico del paese)

Andrea Marçel Pidalà. È un urbanista italiano.

Professore universitario, tiene il Laboratorio di Pianificazione e Governo del Territorio, presso il Corso di Laurea di Architettura (LM 4-CU) “Scuola di Architettura” (dal 2019, DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze; di Landscape Urbanism, presso la prestigiosa “Scuola di Studi Umanistici e della Formazione”, dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2019, SAGAS, Corso d’Insegnamento in Lingua Inglese-SSD ICAR20); già Docente per i Corsi di Urbanistica e Urbanistica II presso la Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2015 al 2019, DIDA, SSD ICAR21). È Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Pianificazione Urbana e Territoriale, Università degli Studi di Palermo (2009). Già Research Associate (Ricercatore Aggregato) e Teaching and Tutorial Sessional contract (Professore incaricato) per i corsi di Urban and Regional Planning e Landscape and Heritage Sites Planning (Pianificazione Urbana, Territoriale e del Paesaggio, dei Beni Culturali) presso la Curtin University di Perth (WA, Australia) per il periodo permanente di 12 mesi -stabili e continuativi -dal 2010 al 2011 e pertanto annoverabile tra gli esperti internazionali della disciplina e Docente qualificato in diversi atenei italiani ed esteri. International Visiting Research (Ricercatore Internazionale in Visita) presso la Curtin University di Perth (WA, Australia) nel 2014. Già, più volte, nominato Cultore della Materia Urbanistica presso i Corsi di Laurea in Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo (dal 2005 al 2008; dal 2009 al 2013; dal 2013 al 2017 e rinnovato sino ad oggi, DARCH).

È Membro della prestigiosa Commissione Tecnico-Scientifica dell’urbanistica della Regione Siciliana; del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) Sezione Sicilia dal 2012 oltre che membro della Società Italiana degli Urbanisti (SIU) dell’Associazione Nazionale degli Urbanisti (ASSURB) e della Società Italiana dei Territorialisti (SdT), Associazione degli Analisti Ambientali (AAA). È autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali (oltre cinquanta su collane editoriali di rilevante collocazione scientifica) tra cui si distingue la monografia “Visioni, strategie e scenari nelle esperienze di piano”, edita per la storica collana editoriale Urbanistica della FrancoAngeli (pag.359,2014, Milano) monografia recensita con ampi apprezzamenti scientifici e culturali e l’altra più recente “Alla ricerca dell’Autosostenibilità. Visioni e Scenari per Territorio e Comunità”, FrancoAngeli,(pag.279, 2020, Milano).

L’attività di ricerca si concentra nel più ampio paradigma della “sostenibilità” segnatamente in relazione alle ricadute provenienti dalle azioni di pianificazione e progettazione sull’ambiente. Affianca all’intensa attività di analisi e ricerca/azione sui fenomeni urbani e territoriali l’esercizio professionale redigendo diversi strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e valutazione ambientale, alle varie scale (tipologie e livelli) sia in Italia che all’estero ed è regolarmente iscritto all’Ordine degli A.P.P.C di Messina nm.1717.

Consistente è l’attività nel campo professionale della pianificazione e progettazione urbanistica con il proprio Atelier “Cityplanning” (Divisione del più ampio Gruppo “Marçel Pidalà &Partners”- www.amp-p.com) ove tra i lavori più significativi si annoverano: la progettazione, elaborazione e redazione del P.R.G. e la V.A.S. di Gioiosa Marea (Me); il Coordinamento tecnico dello Schema di Massima del P.R.G. e la V.A.S. di Villafranca Tirrena (Me); l’adeguamento del P.R.G. di Novara di Sicilia (Me); il P.R.G. e la V.A.S. di Valderice (Tp); la Consulenza per l’elaborazione del Piano Territoriale Paesaggistico d’Ambito della piana partinicese e dei rilievi dei Monti Sicani (Ambiti 3-4-5 PA) della Regione Siciliana ai sensi delle L.G. del PTPR; poi molte sono le esperienze di redazione e consulenza condotte per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e d’Impatto (V.A.S. e V.I.A.) e studi specialistici in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, tra cui si annoverano i Rapporti Preliminari e Ambientali di oltre trenta Comuni in Sicilia ove tra essi spicca la procedura per la V.A.S per il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (P.I.I.M.) della Regione Siciliana regolarmente approvata dall’Autorità Regionale Competente in Materia Ambientale della Regione nel 2017 e il Piano di Monitoraggio Ambientale (in corso di redazione) della V.A.S del P.R.G. del Comune di Priolo Gargallo (SR) tra i primi in elaborazione da parte della Regione Siciliana.

Ha partecipato conseguendo vincite e qualificate segnalazioni a molteplici concorsi di progettazione urbanistica a livello nazionale e regionale ed è conferenziere e relatore a numerosissimi incontri, iniziative scientifiche (Convegni, Simposi e Seminari disciplinari) e culturali sia in Italia e all’estero.

