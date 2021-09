PUNTO SUL COVID – Chiusa sezione del nido a Torrenova. In provincia 5 decessi in 48 ore

Ieri, sabato 18 settembre, è morta a Messina una donna di 82 anni, che risulta non vaccinata

Venerdì 17, sono stati 4 i decessi. Si tratta di una donna messinese di 70 anni e di un 68enne di Nizza di Sicilia ed ancora una donna di 73 anni ed un uomo di 64 anni. I primi due casi si sono verificati al Policlinico, entrambi i soggetti non vaccinati, mentre gli altri due casi si sono registrati al Papardo, ma non si hanno notizie sulle residenze e se vaccinati o meno.

Il bollettino dei ricoveri oggi, domenica 19 settembre, complessivamente registra 98 ammalati. Al Policlinico su 53 ricoveri 10 si trovano in rianimazione;

al Papardo si contano 22 degenti, di cui 6 in rianimazione mentre 16 sono i ricoverati a Barcellona e 7 all’Irccs Piemonte sempre a Messina.

A Torrenova, scrive il sindaco, “a seguito della comparsa di sintomatologia riferibile, purtroppo, a covid 19, anche in ragione della positività di altro membro della famiglia, si è disposta la chiusura della sezione del nido comunale frequentata dal minore in questione”. Che aggiunge: “Il responsabile dell’area provvederà ad effettuare le conseguenti comunicazioni ai genitori della sezione interessata. Nel contempo si provvederà tempestivamente a comunicare all’Usca scolastica di competenza e alla Dirigente scolastica, per gli adempimenti che ritenessero necessari alla luce delle nuove circolari, che altro membro della famiglia interessata frequenta la locale scuola dell’infanzia.”