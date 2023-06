RACCUJA – La presentazione del progetto “Terra dei Nebrodi”

Puntare sui prodotti locali e sul valore aggiunto della filiera corta; fare gruppo con le altre imprese che aderisco all’Ats – tutte aziende del territorio per creare un paniere delle eccellenze enogastronomiche che diventi il biglietto da buono a promuovere quest’area anche sotto il profilo culturale, sociale e turistico.

Da questa l’idea, curata nella sua fase tecnica ed esecutiva dal progettista Nino Ferro, 9 imprenditori di Raccuja, Sinagra, Ucria e Floresta, hanno scommesso per il loro futuro aprendo nuove vetrine che guardano alla commercializzazione on line e diretta, che puntano su mercati locali, credendo nella forza propulsiva di una campagna di comunicazione efficace e sul lavoro di squadra.

Il progetto, finanziato con oltre 149 mila euro a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, è stato presentato venerdì 23 giugno al castello Branciforti di Raccuja.

Tra i punti del progetto anche la tutela e valorizzazione del prodotto locale, la difesa del made in italy, prestando attenzioni alle azioni del Psr e in generale di quelle di tutte le istituzioni tese a favorire formazione, occupazione e commercializzazione.

All’incontro c’erano diversi sindaci e amministratori del territorio, e la senatrice Ella Bucalo, senatrice di FdI insieme a funzionari del dipartimento regionale dell’agricoltura. A introdurre i lavori è stato lo stesso Nino Ferro che si è soffermato, dopo i saluti, sul valore e le opportunità che il progetto a sostegno della filiera corta e dei mercati locali offre agli imprenditori che aderiscono all’iniziativa

La presentazione del progetto, che dopo una lunga fase preparatoria, ora diventa esecutivo è stato illustrato anche da Franco Borrello capofila del progetto. Anche lui convinto assertore di come questo progetto dedicato ad attività imprenditoria sia importante e determinate per creare nuove prospettive di sviluppo a sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale, connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Il gruppo di Cooperazione, coordinato dal professionista Nino Ferro vede coinvolte 9 note aziende del territorio

Oltre a Franco Borrello (Salumificio Borello) – azienda capofila – anche Andrea martelli del biscottificio Tre Spighe; Anna laura Borello della Fattoria Borrello l’Osteria del Suino Nero; Faranda Rossana “La Casa della Natura” nota azienda produttrice di liquori artigianali”; Lazzara Mirco dell’ Antico Mulino a Pietra di Longi; Lenzo Gaetano con la sue produzioni di sottolio e sotto aceto; Marzullo Carmelo tra gli incontrastati leader dei prodotti caseari e della provola DOP di Floresta; Pagana Francesco che opera nella produzione e nella trasformazione frutta secca e Carmelo Radici, mastro birraio e amministratore di “Epica”.

Il progetto si svilupperà in mesi 24, come previsto nel cronoprogramma approvato dalla regione siciliana..

Tra le prime attività ci sarà quella di creare a sostegno un piano di comunicazione e promozione, che da quello locale, per ricaduta spazi in ambiti regionali e nazionali, connesso a dare valore aggiunto alle filiere corte e dei mercati locali.

Dopo questo primo evento ufficiale ne seguiranno altri. Già calendarizzata la partecipazione a fiere ed expo, la presenza sui media e la comunicazione social, ma anche incontri con gli operatori del settore per sviluppare nuove reti commerciali.

Hanno condotto la serata . che si è concluso con una degustazione di prodotti tipici – i giornalisti Raffele Valentino e Valentina De Caro

ELENCO PRODOTTI AZIENDE “TERRE DEI NEBRODI”

LA CASA DELLA NATURA: Liquori artigianali

LA FUNGAIA: Prodotti sott’olio e confetture

MARLAT: Prodotti caseari

EPICA: Birra artigianale

PAGANA BIO: Frutta in guscio, burro di nocciola e funghi cardoncelli

PANIFICIO BISCOTTIFICIO “TRE SPIGHE”: Pane, biscotti, dolci tradizionali e pizze

ANTICO MULINO A PIETRA: Farine, pasta, pane, biscotti

BORRELLO – LA FATTORIA DEI SAPORI: Conserve, formaggi e salumi

SALUMIFICIO BORRELLO: Salumi di suino nero

Le aziende