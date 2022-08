La nota dell’onorevole Elvira Amata; “desideriamo ringraziare il presidente uscente Nello Musumeci che in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro alla guida del governo regionale,”

“Fratelli d’Italia in Sicilia è già pronta per le elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni e sosterrà con convinzione e determinazione la candidatura del presidente Renato Schifani, da sempre uomo responsabile e con un profondo senso delle istituzioni, pronto al dialogo e al confronto”.

Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’indomani della definitiva decisione della coalizione di convergere sull’ex presidente del Senato per la corsa a Palazzo d’Orlèans. “Come gruppo di Fratelli d’Italia – aggiunge – desideriamo ringraziare il presidente uscente Nello Musumeci che in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro alla guida del governo regionale, attraversando anche con non poche difficoltà i due faticosi anni di emergenza Covid e restituendo dignità alle istituzioni regionali, dopo la indecorosa e inconcludente fase del governo della sinistra”.