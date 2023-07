RETE CIVICA DELLA SALUTE – Si rinnova il Coordinamento Distrettuale della Provincia di Messina

Nomina dei Riferimenti Civici della Salute che coordineranno i nove Distretti

E’ avvenuta, da qualche settimana, la nomina dei Riferimenti Civici della Salute che coordineranno i nove Distretti in cui è articolata la Rete nella Provincia di Messina, e precisamente:

per il DISTRETTO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO il Dott. Simone Giuseppe, Medico di famiglia in pensione e Vice Presidente dell’Associazione Borghi d’Italia; per il DISTRETTO DI LIPARI il Dott. Casilli Antonio, Impiegato Asp; per il DISTRETTO MESSINA il Dott. Morabito Santo, Medico in pensione; per il DISTRETTO MILAZZO Maniaci Calogerina, Impiegata Asp in pensione; per il DISTRETTO MISTRETTA Catanzaro Concettina, Autista soccorritore 118 e Presidente Associazione il Percorso Verde di Karol; per il DISTRETTO NICOSIA (per il solo Comune di Capizzi) Dott. Bonanno Nino, ex impiegato comunale e attuale Presidente Lions Club Mistretta; per il DISTRETTO PATTI Briguglio Marisa, Coordinatrice Provinciale della Rete Civica della Salute, nonché Presidente Associazione Semplice…MENTE Insieme; per il DISTRETTO SANT’AGATA DI MILITELLO Dott.ssa Gianguzzi Concettina, Dirigente presso pubblica amministrazione, nonché referente della sezione provinciale di Messina dell’Associazione Siciliana Malati Reumatici e per finire per il DISTRETTO TAORMINA Dott. Villino Tino, libero professionista.

Soddisfatta la Coordinatrice Provinciale di Messina della RCS Marisa Briguglio, per la nuova operatività a livello Distrettuale, che commenta così “per poter lavorare in perfetta sinergia tra i nove Distretti Socio Sanitari nella Provincia, si è reso necessario formare questa nostra squadra di cittadini e professionisti, che in modo volontario, si mettono in gioco per i propri territori e che ringrazio per la disponibilità dimostrata a portare avanti gli obiettivi della Rete Civica insieme a tutti i Riferimenti Civici”.

La Rete Civica della Salute è un progetto promosso dall’ Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza, tra gli obiettivi principali restano in forza i due accordi siglati con Anci Sicilia e URS Sicilia, ma tante le iniziative in fase di programmazione per promuovere attività di formazione e prevenzione dedicate alla salute da organizzare su tutto il territorio provinciale, basta pensare dal 2021 sono state organizzate ben oltre 50 giornate di Screening anche in collaborazione con Enti e Associazioni del Terzo Settore.