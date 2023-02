RICONOSCIMENTI – La foto Vogue di Michele Isgrò diventa copertina di “Visit Sicily” assessorato turismo della regione

La fotografia della Rocca di Novara Sicilia realizzata da Michele Isgrò riscuote altri successi

Se l’ha notato Vogue, perché non poteva notarla la Regione Siciliana, e così la fotografia della Rocca di Novara Sicilia realizzata da Michele Isgrò e pubblicata nei giorni scorsi dal prestigioso sito Vogue è stata scelta come copertina di Visit Sicily, pagina ufficiale dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

La pagina Visit Sicily rappresenta la finestra social dell’Assessorato Regionale al Turismo www.visitsicily.info, un sito dove sono raccolte tutte le informazioni ufficiali, attività, iniziative, percorsi e itinerari che l’Isola può offrire ai visitatori. Qui è possibile scoprire e aderire anche all’iniziativa See Sicily una formula attrattiva già in essere da alcuni anni che consente una serie di sconti e vantaggi come una notte di pernotto gratis a carico della regione siciliana per coloro che si fermano per almeno tre giorni, ed ancora tour ed escursioni a prezzi ridotti o gratis, ingressi di vantaggio a Musei e sconti su voli e navi.

L’esperienza della fotografia Vogue di Michele Isgrò, fa riflettere sul valore della comunicazione e sulle strategie di marketing territoriale capaci di veicolare la buona immagine della Sicilia fuori dai confini regionali, in questo caso Mondiali. Esaltare in ogni campo i punti di forza e di eccellenza eleva certamente il brand Sicilia e l’identità di una terra certamente ancorata alle tradizioni, ricca di cultura, valori umani e di paesaggio, ma che guarda al mondo con un’offerta esperienziale e comunicativa moderna.

La foto di Novara di Sicilia è stata pubblicata nella sezione PhotoVogue di Condé Nast, ma anche su altri social network come Twitter dove Vogue conta 15 milioni di follower Instagram con 43milioni e la piattaforma fotografica Pinterest con oltre 10milioni di visualizzazioni al mese. Michele Isgrò da alcuni anni fa parte della Community di photoVogue dove ha un profilo personale tradotto in più lingue. La sua foto si è fatta spazio tra circa 350mila fotografi iscritti da 250 nazioni di ogni parte del mondo che ogni settimana propongono migliaia di foto. Le pochissime accettate, in linea con l’estetica e la filosofia della piattaforma, compariranno con il blasonato marchio VOGUE. www.vogue.com/photovogue/photographers/297401.