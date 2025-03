RIPARTIRE DAL LAVORO – Strategie per le donne vittime di violenza, la tavola rotonda a Capri Leone

Si è svolta oggi la tavola rotonda “Ripartire dal lavoro: Strategie per le donne vittime di violenza”, promossa dalla Segretaria Provinciale Azzurro Donna di Forza Italia Messina, Alessandra Pidalà, con il supporto dell’On. Bernardette Grasso, Matteo Randazzo, e della dott.ssa Elisa Manganaro, esperta in autoimprenditorialità e finanziamenti per l’imprenditoria giovanile e femminile.

“Il lavoro è libertà”

L’evento ha affrontato le opportunità lavorative per le donne vittime di violenza, sottolineando l’importanza di creare una rete di supporto tra professionisti, istituzioni e associazioni. “Crediamo nell’importanza di fare rete per progettare con maggiore professionalità e unione di intenti le agevolazioni promosse dal governo nazionale e regionale”, ha dichiarato Alessandra Pidalà. Tra le misure discusse, il Reddito di Libertà e il Microcredito di Libertà, riconosciuti a livello globale, ma ancora poco attuati in Sicilia.

“Il lavoro è libertà”, ha affermato l’On. Grasso, sottolineando la necessità di rafforzare le reti territoriali per garantire percorsi di inclusione lavorativa concreti.

La dott.ssa Elisa Manganaro ha evidenziato l’importanza del sostegno finanziario all’imprenditoria femminile, menzionando agevolazioni come Impresa On e Resto al Sud. “Dobbiamo costruire un ecosistema inclusivo, dove nessuna donna si senta sola nel proprio percorso di riscatto”.

Un focus è stato dedicato al programma “Yes I Start Up Sicilia”, finanziato dalla Regione e coordinato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, che supporta le donne vittime di violenza nell’avvio di attività imprenditoriali, facilitando l’accesso a formazione e mentoring.

L’avvocato Maria Grazia Manganaro ha sottolineato come l’indipendenza economica sia fondamentale per uscire da situazioni di abuso. Lorena Raspanti ha invece evidenziato le difficoltà burocratiche che ostacolano l’attuazione di misure come il Reddito di Libertà in Sicilia, ribadendo la necessità di migliorare la comunicazione tra enti locali, servizi sociali e INPS.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto per superare gli ostacoli all’implementazione delle misure di sostegno e creare nuove opportunità di inclusione lavorativa per le donne vittime di violenza.

Dario Cataldo

OdG Sicilia