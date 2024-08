SAN SALVATORE DI FITALIA – Due giorni di festa con Silent Island

Stand, degustazioni e tanta musica con Claudia Giannettino

Le produzioni agroalimentari locali incontrano il progetto Silent Island. Due giorni di Esperienze culinarie e musicali per raccontare l’identità del Comune di San Salvatore di Fitalia, territorio dell’alta collina nel messinese che continua a distinguersi per qualità e promozione turistica

Si chiama F’ESTATE ed è la Festa dei sapori & Silent Island della Fiumara del Fitalia (ME) che si svolgerà il 12 e il 13 agosto 2024 nel Comune di San Salvatore di Fitalia. Evento patrocinato dall’Assessorato dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia. Iniziativa dedicata alla promozione del territorio. Special Guest Claudia Giannettino.

Due giorni unici e indimenticabili per vivere pienamente l’estate e apprezzare le peculiarità alimentari e culturali del Comune di San Salvatore di Fitalia, in un’atmosfera estiva dal sound accattivante. La cultura del buon cibo, infatti, si lega al progetto Silent Island, che prevedere la scoperta e la promozione del territorio in un’atmosfera di musica. È prevista la partecipazione di sei DJ e una Special Guest: Claudia Giannettino, Dj palermitana vincitrice del Dance Music Awards.

La manifestazione inizierà lunedì 12 agosto alle ore 19:00 presso la Piazza San Calogero del Comune di San Salvatore di Fitalia. Saranno disposte delle aree parcheggio e dei punti di sosta in prossimità della manifestazione.

«Un’iniziativa lodevole per promuovere l’offerta turistica e valorizzare il nostro territorio attraverso la fusione di cibo locale, cultura e musica. I sapori autentici dei Nebrodi e le nostre tradizioni verranno scoperte dai partecipanti in un clima di divertimento e musica. Ringrazio l’Assessorato Regionale, i promotori del progetto Silent Island, i produttori locali e tutte le persone coinvolte, perché solo facendo un lavoro sinergico è possibile realizzare eventi così importanti qualitativamente. Tengo a precisare che la tutela e la promozione dei beni culturali e naturali di un territorio sono attività fondamentali per la salute della nostra terra e come Amministrazione continuiamo a portare avanti questi valori» così ha dichiarato il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante.

ECCO COME FUNZIONA

All’ingresso della manifestazione sarà possibile ritirare una cuffia wireless insieme ad una mappa che guiderà il visitatore indicando le tappe di tutto il percorso. Sarà possibile gustare i prodotti tipici locali degli espositori presenti dell’area Food e Beverage e visitare il centro storico di San Salvatore di Fitalia, con il museo, le chiese e i monumenti aperti gratuitamente per l’occasione. Con le cuffie si potrà ascoltare la musica preferita scegliendo una delle tre frequenze disponibili, ognuna con uno stile di musica diverso, che colorerà le cuffie di rosso, blu o verde in base alla scelta.

PROGRAMMA, FOOD E DRINK

Le due giornate daranno visibilità alle eccellenze gastronomiche del paese. Le attività che hanno aderito all’iniziativa saranno aperte al pubblico, alcune nei rispettivi locale e altre con appositi stand, esposizioni e degustazioni, proponendo prodotti locali per tutti i gusti, dal dolce al salato, tutti dettagliatamente descritti in appositi menù. Sarà inoltre possibile gustare fresche ed eccellenti birre artigianali. Sono previsti laboratori del gusto con produttori locali, eventi sulla cultura dei sapori naturali promuovendo la conoscenza e la qualità delle tecniche agricole e pastorali, con particolare attenzione ai processi di trasformazione.

Per ulteriori informazioni: https://www.silentislandofficial.it/#venues

https://comune.sansalvatoredifitalia.me.it/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064489010943