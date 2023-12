SANT’AGATA DI MILITELLO – Educazione finanziaria per gli studenti del Liceo Sciascia

Due giornate interessanti con il progetto “economic@mente – metti in conto il tuo futuro” promosso da ANASF

Le classi 4A e 4B del liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sciascia” di Sant’Agata di Militello, hanno partecipato, nei giorni 29 e 30 novembre, ai moduli d’aula previsti nell’ambito del progetto “economic@mente – metti in conto il tuo futuro” promosso da ANASF – Associazione nazionale consulenti finanziari. Due intense e interessanti giornate dedicate all’educazione finanziaria, per conoscere meglio il contesto sociale ed economico in cui viviamo e mettere in conto le scelte future!

L’obiettivo del progetto è quello di fornire ai giovani gli strumenti base di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze, per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso della vita.

Il progetto ha visto la partecipazione attiva e propositiva degli studenti e delle studentesse che hanno preso parte con grande entusiasmo alle lezioni di educazione finanziaria grazie alla competenza e alla professionalità del relatore ed esperto dott. Gaetano D’Este Orioles, formatore del progetto economic@mente Anasf. Presenti anche il coordinatore territoriale ANASF della Regione Sicilia, dott. Nunzio Rinaldi ed il relatore Filippo Modica.

Tra i temi trattati il tempo e la sua gestione, gli obiettivi di vita, l’investimento e l’indebitamento, la protezione e la previdenza, il valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla referente del progetto prof.ssa Patrizia Drago, dalle docenti coinvolte Rosa Longo, Cettina Fogliani, Carmelina Lollo, Sarina Amata e dalla dirigente scolastica, prof.ssa Teresa Santomarco Terrano pronta a supportare e valorizzare iniziative altamente formative.