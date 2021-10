SCUOLE ATTENTE – Tra “educazione alla salute” e “certificazioni linguistiche”

Al Liceo pattese

Sempre più numerosi gli studenti dei nostri quattro indirizzi di liceo che ogni anno conseguono le certificazioni linguistiche.

Qui le foto e gli elenchi dell’ultima consegna delle certificazioni Cambridge di livello B1 nei due plessi dell’Istituto.

Le certificazioni linguistiche rappresentano la punta di diamante che attesta la qualità e la garanzia di successo dell’offerta formativa della nostra scuola. Studenti della sede di via Padre Pio

1 Sanfilippo Alessandra II C Scient. 2 Contenta Simone III E S. A. 3 Bonfiglio Salvatore IIIE S. A. 4 Caruso Antonio III C Scient 5 Sanfilippo Francesco V A scient. 6 Biondo Sara III B Scient. 7 Pino Sofia IV A Scient. 8 Salmeri Vittoria IV A Scient. 9 Calabria Santino IV B Ling 10 Cardinale Elisa III B Ling. 11 Condipodero Elena IV B Scient 12 Fallo Miriam IV B Scient 13 Gumina Bartolo Marco III B Scient 14 Lembo Sofia III A Scient 15 Giardiniere Chiara II E S. A. 16 Natoli Umberto III B Scient. 17 Mincica Noemi II B Scient. 18 Pintaudi Marika III B Scient. 19 Siragusano Giovanni Luca III C Scient 20 Raji Sandra Elizabeth III E S. A. 21 Virecci Fano Aurora Francesca IVB Scient. 22 Cafarelli Asia III E S.A. 23 Di Blasi Alessandro Maria III E S. A. 24 Maggio Gabriele III C Scient.