SERVIZIO CIVILE DIGITALE – Opportunità anche per Milazzo con tre posti disponibili

Le richieste entro il 28 settembre

Il Comune di Milazzo è stato inserito nel programma del servizio civile digitale che prevede una progettualità ad hoc per Sicilia, Basilicata e Calabria attraverso la proposta “Rete digitale per innovare”. Il bando è rivolto a tutti i giovani di 18 ai 28 anni che entro il 28 settembre potranno presentare richiesta per partecipare come volontari ai vari seminari.

I posti disponibili per Milazzo sono tre.

Il progetto intende promuovere la facilitazione digitale soprattutto nell’ambito elle fasce a rischio di divario, per favorire una transizione digitale inclusiva e alla portata di tutti.

Le attività previste per i volontari sono: accoglienza individualizzata rivolta ai singoli cittadini, attività di sportello con interventi di ascolto del bisogno; creazione di mailing-list e gruppi digitali, mappatura e realizzazione di corsi di alfabetizzazione informativa per anziani. Previsti anche laboratori e corsi territoriali e supporto nella conoscenza dei servizi.