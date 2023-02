SICILIA – Campagna vaccinale antiCovid, arriva dose booster per bambini da 5 a 11 anni

Dose vaccinale booster antiCovid per i bambini dai 5 agli 11 anni compiuti, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario

È possibile, anche in Sicilia, ricevere la dose vaccinale booster antiCovid per i bambini dai 5 agli 11 anni compiuti, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario. Il vaccino autorizzato è il Comirnaty Original/Omicron bivalente BA. 4/5.

Per prenotare il vaccino basta collegarsi al portale messo a disposizione da Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/