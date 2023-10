SICILIA E SARDEGNA – I collegamenti tra le 2 isole

Le mete più amate per le vacanze estive

L’Italia ha la fortuna di avere due delle isole più grandi di tutta Europa: Sicilia e Sardegna. Oltre a essere notevoli per le loro dimensioni, poi, queste due isole sono piene di meraviglie da esplorare, e di certo tra le mete più amate per le vacanze estive degli italiani e non. Solitamente si sceglie una sola meta per una vacanza, ma se si è indecisi su quale delle due isole visitare, si può optare per una vacanza che le abbraccia entrambe. In questo caso, come si potrebbe raggiungere un’isola dall’altra?

Ecco quali sono i possibili collegamenti tra Sicilia e Sardegna.

Collegamento Sicilia-Sardegna in traghetto

La Sicilia e la Sardegna sono entrambe isole italiane, ma al di là da questo sono caratterizzate da spiagge, ambienti e culture molto diverse tra loro. Poterle quindi visitare entrambe, quindi, può arricchire enormemente il proprio bagaglio di esperienze.

Trattandosi di isole, la prima opzione che viene in mente è il collegamento via mare. Naturalmente, è possibile raggiungere la Sardegna partendo dalla Sicilia con un traghetto, in modo da poter vivere il mare anche in questa forma.

In realtà esiste soltanto una rotta che collega Sicilia e Sardegna, e per l’esattezza è la tratta che da Palermo raggiunge Cagliari e viceversa. Questa rotta viene effettuata a cadenza settimanale, e impiega circa 12 ore per compiere tutta la traversata. Per evitare ulteriori tempi di attesa, acquista i biglietti del traghetto Palermo Cagliari direttamente online e raggiungi il porto giusto per l’orario di partenza.

Questo tipo di viaggio, seppur lungo, può essere la soluzione più adatta se si desidera vivere appieno le isole, girandole con la propria auto. Con il traghetto è possibile infatti imbarcare il proprio mezzo, per muoversi in autonomia e libertà e risparmiare l’eventuale noleggio di una macchina.

Collegamento Sicilia-Sardegna in aereo

Il viaggio in traghetto è molto comodo, e sicuramente viaggiare per mare porta con sé un fascino che difficilmente altri mezzi di trasporto sono capaci di regalare. Di sicuro, però, ci sono soluzioni più veloci e funzionali: con la nave si possono raggiungere solo Cagliari o Palermo, ma Sicilia e Sardegna sono isole molto grandi, con altri centri di interesse che i turisti vorrebbero poter raggiungere. E spostarsi da Palermo a Catania, per dire, comporterebbe un ulteriore viaggio.

Partire in aereo, soprattutto se si soffre di mal di mare o si ha particolare fretta, può rappresentare la soluzione più indicata. Mentre la Sardegna è dotata di tre aeroporti funzionanti (Olbia, Alghero e Cagliari), la Sicilia ne ha addirittura quattro (Trapani, Palermo, Catania e Comiso, in provincia di Ragusa).

I collegamenti possibili diretti risultano essere Catania-Cagliari e Palermo-Cagliari, mentre comunque è possibile raggiungere anche gli altri aeroporti delle due isole per mezzo di voli con uno scalo. I due voli diretti, comunque, durano un’ora e venti e un’ora: decisamente un’opzione più veloce, anche se può risultare più costosa, in base anche a quanto prima si prenota il biglietto e del periodo in cui si desidera viaggiare.