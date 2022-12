SINAGRA – Dedicato al cibo e alla tradizione enogastronomica del territorio ecco il calendario almanacco 2023 della Pro Loco

Il calendario sarà presentato a Palazzo Salleo martedì 27 dicembre alle ore 17,30

Torna l’atteso calendario almanacco della Pro Loco di Sinagra giunto alla 18° edizione ed ormai entrato a far parte delle attività annuali del dinamico sodalizio territoriale presieduto da Enza Mola e con un consiglio direttivo in rosa, unico caso in Italia, composto tutto da donne.

Il calendario sarà presentato presso il Palazzo Salleo martedì 27 dicembre alle ore 17,30: la serata è inserita nel ricco calendario delle attività natalizie organizzate dal Comune di Sinagra e dalla Proloco.

Gli interventi del calendario sono articolati in un testo di presentazione e un corollario di ricette e foto dei piatti e pietanze della tradizione sinagrese, raccolte e codificate in anni di lavoro dai soci e volontari della Proloco. Alla fine il risultato è una piccola dispensa della cucina del territorio «in piena sintonia – come scrive Marcello Proietto di Silvestro nella sua presentazione – con il messaggio importante che vogliamo trasmettere: stagionalità, sostenibilità, fantasia dei piatti nel rispetto della tradizione».

Importanti le firme di questa edizione dell’Almanacco, coordinata come ormai tradizione da Marcello Proietto di Silvestro, presidente di Ristoworld Italy, l’associazione di cucina e turismo che vanta ormai da tempo una bella sinergia con la Proloco di Sinagra. Eccole in sequenza di mese: Domenico Orifici, giornalista della Gazzetta del Sud di Messina, poeta e scrittore; Paolo Baronello, presidente Aic (Associazione Italiana Celiachia) Sicilia e molto attivo sul fronte della divulgazione scientifica; Cavaliere della Repubblica Lillo Defraia, maestro pasticciere e detentore di diversi Guinness World Records; Agata Consoli, pluripremiata campionessa nazionale di cake design; Antonino Musca, già dirigente scolastico e innamorato del patrimonio enogastronomico del territorio; Andrea Lopopolo, innovativo chef della frutta, formatore e delegato regione Abruzzo per Ristoworld Italy, famoso in Italia per la realizzazione di straordinari buffet della frutta; Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell’Accademia Gastronomia e Gastrosofia Storica, scrittrice e formatrice; Tommaso Molara, campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica, pastry consultant e formatore; Flavia Stroscio, campionessa cake designer e medaglia d’oro al Cake International NEC, Birmingham (UK); Carmen Gambino, pastry chef, formatrice e particolarmente impegnata nel recupero delle ricette antiche e tradizioni della cucina mediterranea; Mariano Carbonetti, tecnico della tradizioni antropologiche del mediterraneo, chef delegato Ristoworld Italy Palermo.

L’impaginazione e supervisione grafica è della sempre brava Antonella Campisi. Hanno collaborato anche Emanuela Mola e Carmelo Bongiorno.

«Ringrazio – commenta la presidente Enza Mola – quanti hanno partecipato a vario titolo e gli sponsor che ci hanno aiutati in questa edizione. Assomiglia ad una breve guida dei saperi e dei sapori del comprensorio Tirreno-Nebrodi e lo abbiamo realizzato con il preciso obiettivo di difendere e conservare la cucina della tradizione e il buon cibo».

Alla presentazione del calendario interverranno:

Antonino Musca Sindaco di Sinagra

Vincenza Mola Presidente Pro Loco Sinagra

Domenico Orifici Giornalista e Scrittore

Antonino Musca già Dirigente Scolastico

Cav. Lillo Defraia, maestro pasticciere e detentore Guinness World Record

Carmen Gambino, pasty chef e formatrice Ristoworld Italy

Tommaso Molara, campione del mondo di pasticceria e Cioccolateria artistica, pastry consultant e formatore

Paolo Baronello, presidente AIC (Associazione Italiana Celiachia) Sicilia

Marcello Proietto di Silvestro Presidente Ristoworld Italy