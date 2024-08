SINAGRARTE 2024 – Arte e Cultura al Palazzo Salleo

Si è appena concluso con grande successo il SinagrArte 2024, un evento che ha illuminato il Palazzo Salleo dal 9 al 25 agosto, richiamando un vasto pubblico di appassionati d’arte e visitatori da un ampio comprensorio

Anche quest’anno, la mostra è stata curata da Filippo Puglia

L’expo artistico ha confermato la sua importanza nel panorama culturale locale, grazie alla qualità delle opere esposte e alla partecipazione qualificata di artisti di spessore.

La collettiva ha visto la partecipazione di 30 pittori e scultori, le cui opere hanno spaziato dal figurativo all’astratto, esprimendo la diversità delle tecniche e dei materiali utilizzati. La presenza di artiste straniere ha aggiunto un ulteriore tocco di internazionalità e prestigio alla manifestazione, rendendo SinagrArte un evento di alto livello artistico.

Un momento particolarmente suggestivo della rassegna è stata, durante il vernissage, la performance del Centro Formazione Danza di Melina Freni, con le ballerine dirette dal maestro Roberto Antonazzo. La danza, unita alle arti visive, ha creato un’esperienza multisensoriale che ha incantato il pubblico.

La cerimonia di chiusura ha offerto un’altra emozione, con la lettura di poesie di autori di alto livello, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale dell’evento e lasciando un segno profondo nei presenti.

Il direttore artistico della manifestazione, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’evento, riconoscendo l’importanza del lavoro di squadra che ha reso possibile questo successo.

“Non posso che essere soddisfatto della buona riuscita di SinagrArte. Questo risultato è frutto della collaborazione e dell’impegno di tante persone,” ha dichiarato Puglia.

SinagrArte 2024 si conclude quindi come un grande successo, confermando ancora una volta il suo ruolo di evento culturale di primo piano nel territorio, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico sempre più vasto e variegato, guarda già al futuro.

La dichiarazione completa del direttore artistico:

Filippo P

uglia: Concludo con i dovuti ringraziamenti all’Amministrazione Comunale, al sindaco Nino Musca e al vicesindaco Guglielmo Lacava, straordinario compagno di classe e dimostrazione dei valori dell’amicizia. Un grazie particolare va all’assessore Marzia Mancuso, formidabile compagna di viaggio. Grazie alla Presidente della Pro Loco Enza Mola e a tutto il suo staff per la collaborazione e la disponibilità. Grazie agli artisti Roberto Antonazzo, Loredana Castrovinci, Catena Biagia Ballarino, Simona Scaffidi, Marco Mammana per il prezioso contributo nell’allestimento delle sale espositive.

Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato e che hanno valorizzato la collettiva con le loro significative opere. Grazie alla cittadinanza sinagrese che ci ha fatto sentire il loro calore e, infine, ma non per ultimo grazie di cuore a Massimo Scaffidi per tutto quello che ha fatto e che fa per la riuscita della manifestazione.

