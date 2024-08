SINAGRARTE 2024 – Le foto, gli artisti e le note di chi ha organizzato l’evento

Si è inaugurata venerdì scorso l’edizione 2024 di SinagrArte.

Al momento dell’inaugurazione un folto pubblico di artisti, amministratori, amanti dell’arte. C’è stato anche l’intervento, apprezzato, di alcune allieve del Centro Formazione Danza di Milena Freni di Santa Teresa Riva, accompagnate dal maestro di danza Roberto Antonazzo.

Filippo Puglia, direttore artistoco dell’evento ha evidenziato che SinagrArte, raccoglie eredità passate fatte di grandi passioni e belle “visioni”.

Infatti la sua prima edizione fu nel 1985 e quella fase si concluse nel 1991. Poi la “rinascita” con l’intento di farla diventare un punto di riferimento culturale tra i più significativi per l’intero comprensorio Nebroideo.

“Così dopo quella che si può considerare un “numero zero” eccoci qui nuovamente – ha detto Filippo Puglia – Questa manifestazione non solo celebra l’arte e la cultura, ma rappresenta anche un motore di crescita sociale e civile per la nostra comunità. È nostro auspicio che eventi come SinagrArte continuino a sensibilizzare e coinvolgere sempre di più la cittadinanza, promuovendo un’ampia partecipazione e apprezzamento per il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Una bella scommessa fatta di Amore, Impegno, Voglia di fare”.

Puglia, parlando del successo riscontro con la passata edizione ha sottolineato che “Questo risultato ci incoraggia a proseguire su un percorso che riteniamo estremamente valido, mirato alla valorizzazione turistico-culturale del nostro comune e alla diffusione della cultura a tutti i livelli” ed ha avito parole di stima per “gli Artisti che danno il senso alla Manifestazione, ne sono l’anima e la forza”.

Il Direttore Artistico ha ringraziato l’amministrazione e la pro loco per le disponibilità dimostrate.

Nino Musca, il sindaco, prendendo la parola durante il vernissage ha evidenziato che “Quest’edizione di SinagrArte è un evento che va oltre il concetto di semplice mostra d’arte”. Lui ha voluto fortemente rilanciare il brand di “SinagrArte” che è diventato un progetto condiviso dall’Amministrazione comunale, “e che ha l’obiettivo di riportare l’arte al centro della vita culturale di Sinagra, ispirandosi alle esperienze positive del passato”. Infatti come ha sottolienato anche Guglielmo Lacava, vicesindaco, SinagrArte non rappresenta solo la riapertura di uno spazio espositivo, ma simboleggia una ripartenza sotto il segno della cultura e della collaborazione. dove la bellezza diventa portarici di valori etici..

L’assessore alla Cultura Marzia Mancuso dopo aver ricordato che “SinagrArte è un evento culturale nato tanti anni fa da un’idea “visionaria” di un gruppo di menti brillanti di Sinagra, tra cui anche mio padre, Nunzio Mancuso” ha ringraziato il curatore artistico che ha saputo cogliere “quello spirito illuminato che unisce in modo armonioso le opere di quaranta artisti, tra scultori e poeti, che hanno declinato il tema dell’arte come strumento di rinascita, ripartenza, solidarietà, bellezza e confronto”.

“Ogni artista – ha detto la Mancuso – partecipa con opere di arte visiva, come pittura e scultura, o con scritti che raccontano la genesi delle loro creazioni. Le opere esprimono una risposta personale e collettiva al mondo che ci circonda, influenzate dai sentimenti e dalla cronaca contemporanea”.

SinagrArte è un progetto ambizioso – ha ancora evidenziato Massimo Scaffidi – giornalista – che non solo esplora lo stato dell’arte contemporanea, ma funge anche da specchio e racconto della comunità. La mostra per lui rappresenta un viaggio variegato e polifonico attraverso i diversi linguaggi artistici degli artisti partecipanti.

Le opere sono allestite in percorsi espositivi creati ad hoc, che si adattano alla dimensione e alla tipologia degli spazi espositivi disponibili all’interno di Palazzo Salleo , rendendo la fruizione dell’arte un’esperienza unica e coinvolgente.

Enza Mola, presidente della Pro Loco di Sinagra dopo aver ricordato gli artisti locali che vi partecipano (Alex Manera, Elisa Caputo, Gabriele Mele, Michaela Pinto, Renate Ofenwanger) si è dichiarata soddisfatto del percorso intrapreso per il rilancio di questa grande collettiva d’arte contemporanea: “Con grande orgoglio abbiamo presentato numerosi artisti sinagresi e tanti altri provenienti da tutta Italia. Il nostro obiettivo è quello di ingrandirci sempre di più fino a diventare un punto di riferimento culturale per tutto il comprensorio e anche oltre”.



Le opere d’arte esposte

si ringrazia per la disponibilità dell’uso delle foto Tamara Aiello

L’installazione di Anna Parisi

PITTORI CHE ESPONGONO

Alena Kalchanka, Alex Manera, Andrea Seminara, Antonino Gaglio, Balletta Lucia, Benedetta Luca, Catena B. Ballarino, Elisa Caputo, Elisa Callejera, Evelyn Piazza, Gabriele Mele, Giacinta Fazio, Giuseppe Pizzardi, Irene Urbino, Lella Raimondi, Loredana Castrovinci, Luigi Placa, Melina Tricoli, Michaela Pinto, Pasquale Marino, Peppe Rametta, Pina Sutera, Pippo Romeo, Riccardo Velluto, Roberto Antonazzo, Simona Scaffidi, Vittorio Ballato

SEZIONI SCULTORI

Giuseppe Benenati, Nicola Chiaramonte, Renate Ofenwanger, Tamara Aiello

SEZIONE POETI

Domenico Orifici, Elisabetta Ternullo, Franco Fogliani, Ina Franchina, Lucia Russo, Nancy Calanna, Vera Rita Patanè

Gli artisti e le opere