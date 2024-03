SODDISFAZIONI – Gaspare Maggio eletto Presidente delle Pro Loco messinesi

L’elezione del presidente della Pro Loco di Piraino è avvenuta durante l’Assemblea provinciale delle Pro Loco UNPLI che si è svolta a Tindari due giorni fa.

A far gli onori di casa è stato Daniele Giddio, presidente della Pro Loco di Tindari, che ha ospiota l’importante incontro al quale ha partecipato, oltre ai delegati locali anche l’onorevole Elvira Amata, assessore al turismo della regione siciliana ed anche il Presidente Nazionale, Nino La Spina.

Gaspare Maggio ha così commentato: “Grazie di cuore a tutti!” Per lui è stato “Un momento di intensa emozione con il grande Presidente Nazionale, Nino La Spina, e con l’Assessore Regionale al Turismo Elvira Amata … unitamente alle meravigliose Pro Loco di Messina, che rappresentano uno dei territori più pregevoli della ns Sicilia …”

L’onorevole Elvira Amata ha aggiunto:

“I miei complimenti all’amico Gaspare Maggio appena eletto Presidente provinciale delle Pro Loco di Messina. Ho colto l’occasione per confrontarmi e condividere le azioni da mettere in campo per incentivare il movimento turistico nella provincia di Messina. Uno dei temi da sviluppare è certamente il “turismo di ritorno” un’occasione da non perdere per far vivere quei comuni meno conosciuti ma ricchi di storia, cultura e tradizioni. Un ringraziamento al Presidente Nazionale UNPLI Antonino La Spina per l’invito che ha voluto rivolgermi e soprattutto per l’importante lavoro di promozione turistica profuso a fianco delle nostre Pro Loco. Evviva la Sicilia”