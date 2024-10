SUCCESSI – Quello di “Arte, Tradizioni & Sapori di Sicilia” nella sua edizione 2024

Domenica 6 ottobre, la contrada di San Costantino di Piraino si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di tradizioni e cultura siciliana, ospitando con grande successo l’edizione 2024 di “Arte, Tradizioni & Sapori di Sicilia”. Un evento all’insegna della convivialità che ha richiamato centinaia di persone da Piraino e dintorni, pronte a immergersi in un mix di arte, gastronomia, musica e spettacoli.

Il Sindaco di Piraino, Salvatore Cipriano, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Continuamente e con il supporto della Pro Loco e dell’associazione GliacAllegra.

“La gente di Piraino e dell’hinterland con grande entusiasmo ha risposto all’evento organizzato dall’amministrazione con l’associazione Continuamente e la disponibilità della Pro loco e dell’associazione GliacAllegra – ha dichiarato il Sindaco Salvatore Cipriano – L’evento, grazie a un programma in grado di incontrare il favore del pubblico di tutte le età, nella cornice di borgo, ha richiamato moltissimi visitatori . Non possiamo che rivolgere un doveroso ringraziamento, per il grande lavoro svolto, agli organizzatori e agli uffici comunali, ai titolari degli stand presenti e agli artisti coinvolti per aver realizzato una manifestazione di qualità e principalmente all’assessorato Regionale dell’Agricoltura che ha patrocinato l’evento che non grava così sulla casse comunali”.

Il sindaco continuando aggiunge: “Abbiamo creduto e lavorato in sinergia per raggiungere un obiettivo, che giunge alla sua terza edizione, e la partecipazione all’evento dello scorso fine settimana è testimonianza di come il lavoro di squadra sia fondamentale per raggiungere il successo. Sono state centinaia le persone che hanno riempito il borgo, a partire dalle 12,00 tra degustazioni e animazione, sino al tardo pomeriggio. Va dato atto, dunque, a tutti coloro che per settimane hanno lavorato, dietro le quinte, per ottenere questi numeri a partire dai responsabili dell’associazione Continuamente” – ed ha voluto citare l’encomiabile lavoro di tessitura ed organizzazione svolto da Alessandra Martelli che è riuscita ad assemblare un programma di livello e portare a San Costantino un staff di produttori d’eccellenza – .

E conclude: “L’amministrazione continuerà a lavorare affinché eventi come questo, dove la cultura popolare, l’arte e lo street food d’autore diventi sempre più un appuntamento istituzionalizzato di San Costantino”.

Una giornata di festa tra arte, cibo e tradizioni

Già dalle 12:00, il borgo di San Costantino è stato animato da stand gastronomici che hanno offerto ai visitatori un assaggio autentico dei sapori della Sicilia. Oltre al cibo, ampio spazio è stato dedicato all’arte, con mostre ed esposizioni che hanno arricchito ulteriormente la giornata. Tra gli artisti presenti, Claudia Tripiciano, pittrice di Capo d’Orlando, e Sabrina Busà di Messina, con le loro opere che spaziano dalla pittura alla scultura in argilla. L’arte siciliana è stata celebrata anche attraverso i lavori dell’acquarellista catanese Dario Di Bella e della pittrice pirainese Carmela Natoli, nota per i suoi murales.

Il contributo della cultura popolare

La giornata non è stata solo un’esplosione di sapori e colori, ma anche un tributo alla tradizione culturale siciliana. Il Gruppo Folklorico Meliuso ha portato la musica e i balli itineranti per le vie del borgo, mentre i bambini sono stati intrattenuti con laboratori creativi a cura di Chiara Ceraolo. La magia comica del Mago Dimis e lo spettacolo della Mizzica Band, che ha mescolato Rock’n’Roll, Swing e Folk, hanno completato il programma di intrattenimento.

Era presente anche il Maestro nell’arte dell’intreccio Salvatore Sidoti. Uno spazio è stato dedicato a “Le creazioni di Sonia” – tutto fatto a mano con amore -. Durante la giornata ci sarà un momento culturale che ho affidato all’Associazione Gliaca Allegra con la partecipazione di Nunzia Lo Presti.

Elisa Martelli, presidente dell’associazione Continuamente, ha commentato con orgoglio l’ottima riuscita dell’evento: “Dopo il successo degli anni passati, anche quest’anno abbiamo dimostrato la validità della formula che trasforma San Costantino in un palcoscenico a cielo aperto. Questo progetto valorizza non solo la nostra realtà locale, ma accoglie l’essenza della Sicilia in tutte le sue forme.”

Conclusioni e prospettive future

L’evento “Arte, Tradizioni & Sapori di Sicilia” ha confermato ancora una volta la sua importanza nel panorama culturale e gastronomico dei Nebrodi. Il Sindaco Cipriano ha concluso promettendo che l’amministrazione continuerà a lavorare per istituzionalizzare sempre di più questo appuntamento, affinché diventi un punto di riferimento per l’intero territorio, promuovendo la cultura popolare e lo street food d’autore.

Un successo su tutti i fronti, insomma, che ha saputo mettere in rete tradizioni, sapori e comunità, facendo di San Costantino un crocevia di eccellenze siciliane per un’intera giornata.