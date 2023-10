TECNOLOGIA – Cos’è l’alimentatore 24v per guida DIN e a cosa serve

Un piccolo dispositivo elettronico che sta alla base del funzionamento di molti dispositivi

In un mondo dove tutto è sempre connesso, acceso e illuminato 24 ore su 24, le nostre case e i nostri uffici hanno bisogno di almeno un alimentatore 24V per poterci permettere di portare avanti il nostro lavoro e le nostre attività quotidiane senza interruzioni e problemi.

Anche se poco conosciuto, questo piccolo dispositivo elettronico sta alla base del funzionamento di molti elettrodomestici, sistemi e dispositivi casalinghi e si trova nelle abitazioni di tutto il mondo, spesso agganciato a una guida DIN

Se vuoi scoprire a cosa serve un alimentatore 24V per guida DIN e perché ne abbiamo tutti bisogno, continua a leggere questo articolo

Cos’è una guida DIN

La guida DIN è un’invenzione importata dalla Germania che prende il nome dallo Standard di qualità tedesco creato per regolare le dimensioni e le caratteristiche di montaggio degli apparecchi elettrici integrati.

In realtà, in Germania, molti standard di qualità iniziano con la sigla DIN seguita da un numero, anche quello del legno! Il DIN che ci interessa a noi, quello fa riferimento agli impianti elettrici da cui ha preso il nome l’omonimo supporto è il 43880-1988.

La guida DIN, infatti, è una guida standard che viene usata in tutta Europa all’interno dei quadri elettrici e serve per l’installazione e il fissaggio di dispositivi elettrici senza l’utilizzo di viti aggiuntive.

Solitamente, per i circuiti elettrici di appartamenti e case viene usata una guida DIN in acciaio o alluminio con una larghezza di 35 mm con un’altezza del ripiano di 7,5 mm, con un profilo variabile. A questa vengono agganciati vari dispositivi modulari, tra cui gli interruttori e il nostro alimentatore 24V per guida DIN.

Cos’è un alimentatore 24V per guida DIN

Tenendo in considerazione quanto appena detto, l’alimentatore 24V non è altro che un comune alimentatore 24V che presenta una forma adatta per essere agganciato a una guida DIN. Ma a cosa serve?

Devi sapere che esistono due modi in cui è possibile trasmettere l’energia elettrica. Per gli spostamenti su lunghe distanze e ad alte velocità abbiamo la corrente alternata (CA) a 220V per le case e 380V per gli edifici industriali. In questa modalità, la corrente ha un moto ondeggiante ed è quella che viene fornita dalla rete elettrica nazionale.

All’interno di case e uffici, però, molti dispositivi hanno bisogno di un flusso di corrente continuo e a bassa tensione per funzionare, la cosiddetta corrente continua (CC). Ebbene, l’alimentatore 24V non fa altro che prendere la CA che arriva all’edificio e la trasforma in CC a 24V in modo che possa alimentare i nostri dispositivi.

Dove viene installato

L’alimentatore 24V per guida DIN viene installato sulla guida DIN (ovviamente) che, a sua volta, si trova nei pannelli di controllo o nei quadri elettrici degli edifici. Da qui riesce a raggiungere la maggior parte dei dispositivi interni che hanno bisogno del suo aiuto, come le strisce LED, i sensori dei sistemi di allarme, i termostati e tutti gli altri sistemi di Domotica.

È importante sapere che la lunghezza del cavo interferisce con il funzionamento dell’apparecchio collegato all’alimentatore: più è lungo, più è probabile il verificarsi di cali di tensione e malfunzionamenti.

Per i dispositivi usati all’esterno, come le telecamere di videosorveglianza, ad esempio, l’alimentatore 24V deve essere installato all’interno di astucci o custodie impermeabili e in luoghi riparati dalle intemperie, certo, ma anche da altri agenti esterni come umidità, polvere, raggi ultravioletti, danni meccanici e sbalzi di temperatura.

In entrambi i casi, si tratta di uno strumento da maneggiare con cura che non deve essere per nessun motivo alla facile portata di bambini e animali.