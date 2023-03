“TERRE DEI NEBRODI” – Al via il progetto a sostegno della filiera corta e dei mercati locali

Avviata l’attività dell’ATS denominata “TERRE DEI NEBRODI”

Già operativi

Ospiti a Raccuja dell’azienda agricola Fattoria del Bosco “Osteria del Suino Nero”, a fare gli onori di casa Franco Borrello capofila del progetto “TERRE DEI NEBRODI”, venerdì scorso, si sono incontrati e confrontati i partners del progetto finanziato dal PSR Sicilia 2014/ 2020 misura 16.4 dedicato ad attività di “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale, connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

Il gruppo di Cooperazione, coordinato dal professionista Nino Ferro che ha curato la progettazione vede coinvolte n° 8 note aziende del territorio, erano presenti oltre a Franco Borrello (Salumificio in SINAGRA) – azienda capofila – anche i partner Biundo Vincenza “Panificio Biscottificio” di Ucria; Fattoria Borrello s.s.a. “ Agriturismo” di Raccuia; Faranda Rossana “La Casa della Natura s.a.a.”Liquori Artigianali” di Sinagra; Lazzara Mirco “Antico Mulino a Pietra Longi ”Farine e Trasformati” di Longi; Lenzo Gaetano produzione “Sottolio e Sottoaceto” di Raccuia; Marzullo Carmelo Marlat s.r.l. “ Prodotti Caseari e Provola DOP Nebrodi” di Floresta; Pagana Francesco Produzione e Trasformazione “Frutta Secca” Raccuia ed infine Salerno Benedetto Atotis Nebros srls “bio/naturalistica”

Il progetto si svilupperà in mesi 24, come previsto nel cronoprogramma.

Tra le attività che si svilupperanno, ha spiegato Nino Ferro, si punterà al sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, aggiungendo che oggi la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali diventa una priorità per la crescita e l’occupazione. Tra le prime attività ci sarà quella di creare a sostegno un piano di comunicazione e promozione, che da quello locale, per ricaduta spazi in ambiti regionali e nazionali, connesso a dare valore aggiunto alle filiere corte e dei mercati locali. Le attività e il cronoprogramma, saranno seguiti da Nino Ferro che si avvarrà anche della collaborazione della Dr.ssa Arianna Giorgio Agronoma.

La discussione che si è sviluppata durante l’incontro ha visto l’intervento di tutti i rappresentanti delle aziende partecipanti che hanno apprezzato l’impegno profuso per arrivare al finanziamento e confermato l’impegno a realizzare le attività previste dal progetto nel rispetto del cronoprogramma. La prossima tappa sarà l’organizzazione di un primo evento ufficiale di presentazione del Gruppo di Cooperazione che si terrà nel Castello di Raccuja , seguiranno la partecipazione a fieri ed expo, presenza sui media, e comunicazione social.

L’ufficio comunicazione sarà coordinato dal giornalista Massimo Scaffidi.