TUTTO LIBRI – Arriva in libreria “Metamorfosi Politica” di Salvatore Di Bartolo

Prefazione illustre di Stefania Craxi e intervento di Angelo Lucarella

Pubblicato con la storica casa editrice Aracne di Gioacchino Onorati il saggio di Salvatore Di Bartolo che pone l’attenzione su alcuni dei temi cruciali dell’attuale legislatura.

Il libro è impreziosito dalla prefazione della senatrice Stefania Craxi e dall’intervento del giurista Angelo Lucarella.

L’autore spiega in quarta di copertina da cosa origina il saggio incentrandosi su filoni politici come “istruzione, fisco, lavoro e giustizia”.

Perché quest’ultimi hanno caratterizzato più di tutti il dibattito pubblico italiano dell’epoca Covid e su cui le riforme strutturali da attuarsi rappresentano la condizione necessaria per rispettare quell’ampia apertura di credito che l’Europa ha predisposto con i fondi che, loro volta, rientrano nel c.d. PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Temi cruciali della XVIII Legislatura che, per certi versi, hanno diviso e continuano a dividere le diverse forze politiche generando accesi confronti e non pochi attriti, ma che al contempo sembrano indurre le stesse a mettere d’accordo i rispettivi elettorati. Questioni attuali e sempre meno caratterizzate, però, da certezza risolutiva.

La capacità di metamorfosi degli attori, tendendo alla più ampia trasversalità politica, saprà dare ancora risposte alle sfide delicate che il Paese attraversa in questa fase delicata?

Tra alti e bassi, scelte di prospettiva discutibili ed urgenze, la Legislatura si appresta a vivere gli ultimi passaggi e non è detto che non vi saranno altri colpi di scena.

C’è un unico obbiettivo a cui le varie compagini politiche e le diverse declinazioni in metamorfosi dovranno far fronte comune: consegnare alle future generazioni un Paese più moderno e competitivo all’interno di una Europa più solida e solidale.

Chi è Salvatore Di Bartolo?

Laurea in Economia nel 2015 presso l’Università degli studi di Messina.

E’ docente di istituti di istruzione superiore, dottore commercialista e revisore legale.

Dal 2021 è docente del dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari della Federiciana Università Popolare.

Interviene e pubblica analisi di politica ed economia su diverse riviste e testate tra cui: Il Conservatore, Il Sycomoro, NicolaPorro.it e Filodiritto. È spesso ospite opinionista in trasmissioni Radio e Tv.

Nota dell’autore

14 febbraio ’22

Oggi è il giorno di ‘Metamorfosi Politica’.

Il caso ha voluto che la mia prima pubblicazione arrivasse il giorno di San Valentino, una data per me alquanto significativa. Il 14 febbraio 2010 una terribile frana dilaniava la mia città, distruggendo interi quartieri e causando quasi mille sfollati (tra cui anche il sottoscritto).

Da dodici anni il 14 febbraio per me non è semplicemente il giorno di San Valentino. È il giorno della frana di San Valentino, un evento che ha finito inevitabilmente col cambiare per sempre la mia vita e quella di centinaia di altri miei compaesani.

Per questa ragione, sento di voler dedicare anche a loro questo mio lavoro. A loro, ed in generale a tutti coloro i quali in questi difficili mesi hanno perso qualcosa: una persona cara, il posto di lavoro, la serenità. A costoro mi sento di dire che c’è sempre un buon motivo per rimboccarsi le maniche, gettarsi nella mischia e lottare. Per alzare la testa e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

“Bonu tempu e malu tempu non duranu tuttu u tempu” (si direbbe in questi casi in Sicilia).

Personalmente, dopo dodici lunghi anni, a partire da oggi il 14 febbraio non sarà più per me soltanto il giorno della frana di San Valentino. Sarà anche il giorno in cui ho pubblicato il mio primo libro.

Prof. Salvatore Di Bartolo