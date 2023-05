VESTITI DI SPORT – Ecco il nuovo kit di abbigliamento agli Allievi della Scuola Tennis

Il commento del Maestro Carmelo

Come ogni anno il tanto atteso rituale della consegna dei Kit di abbigliamento agli Allievi della Scuola Tennis,è un momento molto sentito.

Per lo meno da parte mia… “Quando da ragazzino mi avvicinai a questo meraviglioso sport,sognavo anche,di poter vestire i completini dei miei idoli visti solo in Tv…rivedere ogni anno negli occhi di Tutti i miei allievi la gioia di ricevere il kit, mi riporta indietro a quegli anni, ed è come se quel sogno lo avessi realizzato…”

Poi c’è l’appartenenza, l’orgoglio di vestire la divisa del tuo Club, della Tua Squadra, valori per me fondamentali.

Non un semplice capo di abbigliamento da indossare, bensì una seconda pelle da portare con fierezza in tutti i campi della Sicilia e non solo..

Dei colori che rappresentano 37 anni di Circolo Tennis Brolo, di storia, di attività, di vittorie e sconfitte, di sacrifici e soprattutto di tanta passione.

Buona Stagione a Tutti, Piccoli e Grandi e ricordatevi che non è solo un capo di abbigliamento…