VIAGGIARE IN BUS – Cosa cambia per chi va a Messina con la Tai Magistro da lunedì 6 luglio
A SEGUITO DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 26 DEL 02.07.2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, LA DITTA COMUNICA CHE VERRANNO EFFETTUATI I SEGUENTI COLLEGAMENTI CON MESSINA
Il comma 6 dell’ordinanza di cui sopra prevede:
“NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CARATTERE SANITARIO FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE DA COVID-19 DI CUI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI VIGENTI IN MATERIA, E’ CONSENTITA L’OCCUPAZIONE DEL 100 % DEI POSTI A SEDERE E IN PIEDI PER I QUALI IL MEZZO E’ OMOLOGATO, IN DEROGA ALL’OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO E AL COEFFICIENTE DI RIEMPIMENTO DEI MEZZI, FISSATO DAL DPCM DELL’ 11 GIUGNO 2020.” RIMANE L’OBBLIGO DELL’USO DELLA MASCHERINA A BORDO.
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