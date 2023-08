VINCENZO NIBALI – Le vittorie più incredibili nella carriera del ciclista siciliano

I morsi dello Squalo

Non c’è dubbio che, nella storia del ciclismo, Vincenzo Nibali sia uno dei nomi più rappresentativi che possano essere offerti. Ciclista straordinario, soprannominato Lo Squalo dello Stretto o semplicemente Lo Squalo, Vincenzo Nibali è stato un corridore eccezionale che, nel corso della sua carriera, è riuscito non soltanto a portare l’Italia in alto nel mondo delle due ruote, ma anche a rendere gloriosi i team in cui ha corso negli anni più incredibili della sua carriera: Astana, Bahrain, Trek Segafredo per poi tornare all’Astana, sono queste le squadre con cui il ciclista siciliano è stato in grado di ottenere vittorie indimenticabili.

Insieme a pochi altri ciclisti, tra cui Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Chris Froome, Vincenzo Nibali è l’unico che abbia vinto tutti i principali Grandi Giri, essendo stato in grado anche di duplicare la sua vittoria al Giro d’Italia, aggiungendo – a queste pregevoli prestazioni – anche le vittorie al Giro di Lombardia nel 2015 e nella Milano-Sanremo del 2017. Insomma, un ciclista che ha bisogno di ben poche presentazioni: ma quali sono le vittorie più incredibili nella carriera del ciclista siciliano?

Giro d’Italia (2016)

La vittoria di Vincenzo Nibali, al Giro d’Italia del 2016, rappresenta tutt’ora una delle pagine più indelebili nella storia dello sport a due ruote, non tanto per il nome del ciclista siciliano, che figurava tra i favoriti della competizione, ma per le modalità con cui questa vittoria è arrivata. Il primo posto, per Lo Squalo, è arrivato con il tempo totale di 86 ore, 32 minuti e 49 secondi, percorsi con la media di 40,014 km7h, che gli hanno permesso di precedere in classifica sia Esteban Chaves che l’esperto ciclista spagnolo Alejandro Valverde.

Come gli appassionati del mondo a due ruote ricorderanno, il Giro d’Italia del 2016 costituisce, ancora oggi, una delle edizioni più spettacolari di sempre nel mondo dello sport a due ruote, data l’incredibile rimonta che Vincenzo Nibali realizzò ai danni del ciclista colombiano, riuscendo a superare Chaves nelle ultimissime tappe e vincendo definitivamente a Torino.

Tour de France (2014)

Se la vittoria di Vincenzo Nibali al Giro d’Italia del 2016 rappresenta uno dei momenti più incredibili nella storia del ciclismo italiano, non si può non dire diversamente della straordinaria vittoria de Lo Squalo in Francia, dove Nibali ottenne la tanto prestigiosa maglia gialla che gli ha permesso di entrare a far parte della storia. Come tutti ben sanno, il Tour de France è una competizione difficile sotto tutti i punti di vista; gli ostacoli si moltiplicano, sia per quanto riguarda la scalata che gli atleti realizzano, sia per altri problemi, tra cui tifosi che spesso provocano cadute e incidenti, come capitato nel 2023 con la maxi caduta che, come scrive Chronist.it, è stata causata da un tifoso che voleva scattare un selfie. Vincenzo Nibali è riuscito a precedere in classifica sia Peraud che l’idolo di casa Thibaut Pinot, attraverso un percorso spettacolare che, ancora oggi, non ha pari.

Giro di Lombardia (2017)

Per quanto sarebbe piuttosto semplice citare anche la vittoria di Vincenzo Nibali nella Vuelta spagnola, a proposito del grande successo del siciliano, si vuole indicare la vittoria al Giro di Lombardia tra le più incredibili nella sua carriera. La competizione, 111esima edizione della classica, si svolse sui 247 chilometri di Como che si risolsero con la vittoria de Lo Squalo dello Stretto, in grado di precedere in classifica sia il francese Julian Alaphilippe, sia il connazionale Gianni Moscon. Questa vittoria ha consegnato inevitabilmente Vincenzo Nibali alla storia, rendendolo indimenticabile tanto in Italia quanto all’estero.