VISIONI DELLO STRETTO – Marica Roberto e Il tempo non (r)esiste

Mercoledì 9 agosto ore 18,30, per il ciclo Visioni dello Stretto – Agosto a Villa Rosa 2023

Proseguono gli appuntamenti a Villa Rosa per il ciclo Visioni dello Stretto organizzato da La Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”.

Mercoledì 9 agosto ore 18,30 recital di poesie IL TEMPO NON (R)ESISTE di e con Marica Roberto. A conversare con lei su questa silloge poetica vincitrice del Premio Montag 2022 sarà Pinella Venuti Bonanno

Marica Roberto, siciliana di nascita, calabrese d’adozione, dopo gli esordi in Calabria nel mondo dello spettacolo, si diploma alla Scuola di Teatro diretta da Giorgio Strehler e lavora al Piccolo Teatro di Milano per otto anni. Il suo itinerario d’autrice, iniziato con diversi esperimenti di scrittura, diventa costante con la fondazione della Compagnia “Attori&Musici” per cui scrive, dirige e interpreta gli spettacoli. Vince il Premio Anima Mundi di Drammaturgia al femminile 2019 ed è finalista al Premio Tragos 2020 con La Fata Morgana, fantasia su un mito; finalista al Premio internazionale La Clessidra 2018, menzione d’onore al Premio Teatro in cerca d’autore 2019 e semifinalista al Concorso Tragos XIV Edizione con Lo spettacolo delle_.

Nel percorso poetico-drammaturgico di Marica Roberto IL TEMPO NON (R)ESISTE è una tappa importante. Presentato in forma sperimentale a Primavera dei Teatri 2023 in occasione della presentazione dell’omonimo libro di poesie (Edizioni Montag 2022) viene ora proposto a Villa Rosa (Serri di Ganzirri), nell’incantevole scenario dello Stretto, al pubblico attento e numeroso della Casa della Musica e delle Arti fondata e diretta artisticamente da Daniela Uccello.