VOLLEY – Buona la prima assoluta in Serie B2: l’Orlandina Volley vince 3-0 a Reggio Calabria

Volley Reghion – Orlandina Volley 3-0

L’Orlandina Volley scrive una pagina storica del suo cammino, iniziando col piede giusto il campionato di Serie B2 Femminile: nell’esordio assoluto in un torneo nazionale le paladine conquistano i primi tre punti al termine di un match mai in discussione, domando in tre set la Volley Reghion.

Un debutto convincente, quello di ieri alla Palestra Boccioni di Reggio Calabria, per capitan Ferraro e compagne. Un match che le atlete gialloblù hanno interpretato con attenzione e continuità di gioco, dimostrando esperienza nella categoria e gestendo al meglio le diverse fasi del match.

Volley Reghion – Orlandina Volley 3-0 (18-25; 18-25; 22-25)

Dopo un primo set a trazione Orlandina, chiuso comodamente sul 18-25, nel secondo parziale parte meglio la Reghion, che prova anche a scappare sul 11-6. È con il time-out di Mister Fontanot che le paladine ritrovano la quadra, con un break di 7-1 che vale il sorpasso firmato dalle sorelle Costabile e da Bravin. Nel finale le padrone di casa provano a rifarsi sotto, ma le paladine vengono fuori con decisione, chiudendo anche il secondo set sul 18-25.

Il terzo parziale parte in equilibrio, ma sempre sulla falsariga dei primi due, con le paladine che riescono ad imporre il loro ritmo e la Reghion costretta ad inseguire. C’è spazio anche per il debutto di Chiara Alberto, classe 2008, che sfiora l’ace della vittoria, mentre ci pensa Marika Costabile a mettere a terra il punto del 22 a 25 che pone fine al match e consegna i tre punti alle gialloblù.

«Abbiamo cominciato molto tese, facendo errori banali – dichiara Mister Fontanot a fine gara –, poi ci siamo sbloccate e abbiamo saputo gestire in modo intelligente, anche grazie alla bravura di Mariachiara, la nostra palleggiatrice. È un risultato che dà entusiasmo, ma sono contento soprattutto della reazione ai momenti complicati e della gestione nelle fasi più delicate della partita. Ovviamente c’è tantissimo da migliorare sotto l’aspetto tecnico e tattico, ma un esordio del genere, contro un avversario ostico, già navigato nella categoria, era quello che ci serviva».

Sabato prossimo, 19 ottobre, ancora una sfida lontano dalle mura amiche per le paladine, sul campo della Tonno Callipo Calabria, al PalaValentia di Vibo Valentia, formazione che alla prima giornata ha osservato il turno di riposo.

A causa di un cavillo burocratico che riguarda l’appena restaurato PalaValenti del Lungomare Andrea Doria la società orlandina ha dovuto chiedere alle calabresi di invertire il calendario.

Per giocare davanti al pubblico amico, dunque, le paladine dovranno aspettare la quarta giornata, il 2 novembre, per la sfida contro la Bricocity Galpealus Catania.