ZONA BIANCA – La Sicilia ci resta… pare proprio di si!

Nessuna regione, almeno per questa settimana, passerà in giallo. Ancora una settimana senza regole nelle aree esterne dei ristoranti e senza obbligo di mascherina all’aperto.

Comunque la Sicilia rimane una regione meritevole di particolare attenzione.

Questo per la rapida escalation di contagi, ma soprattutto per l’impatto dei positivi al Covid-19 sul sistema sanitario.

La Sicilia, presa d’assalto dai turisti nel mese di agosto, ha registrato lo sforamento delle tre soglie per il cambio di colore: abbondantemente superati i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti (siamo a quota 155), i pazienti positivi al Covid in terapia intensiva (l’11%, con il limite per restare in zona bianca al 10%) e nei reparti ordinari (il 17%, con il limite al 15%).

Questi sono i dati di martedì 17 agosto, mentre i dati del monitoraggio settimanale si riferiscono all’intera settimana precedente, quella dal 9 al 15 agosto, quando ancora i posti letto occupati in terapia intensiva erano di qualche decimale al di sotto della soglia critica del 10%.