ROCK AROUND & SARACENA SWIM CUP – Brolo si prepara ai due eventi di nuoto del 13 e 14 luglio

Sabato 13 e domenica 14 primo Trofeo Saracena Swim Cup

Sabato 13, la “nuotata dello scoglio” sarà vissuta senza alcuna competizione, all’insegna del divertimento, tra la spiaggia di Brolo e la sua caratteristica “pietra”, con percorso di andata e ritorno, per un totale di circa 800 metri. L’indomani, domenica 14, primo Trofeo Saracena Swim Cup, gara di nuoto in acque libere di 5,5 chilometri lungo il tratto di mare da Brolo a Gliaca di Piraino, andata e ritorno. Gli eventi sono inseriti nel cartellone delle manifestazioni estive di Brolo. La “Saracena” è compresa anche nell’Estate Pirainese. Entrambi i comuni hanno dato il patrocinio all’iniziativa.

Due appuntamenti in un unico programma, il 13 e 14 luglio prossimi, caratterizzeranno un momento d’estate che resterà nei ricordi di tanti appassionati e amanti del mare della Costa Saracena: Rock Around & Saracena Swim Cup. “Due giorni di mare e sport”. Il primo giorno, la “nuotata dello Scoglio”, aperta a tutte e tutti, collettiva e non competitiva, sarà vissuta all’insegna del divertimento in acqua con spirito condiviso, tra respiri e bracciate salutari lungo un percorso di circa 800 metri, gettando lo sguardo prima verso lo Scoglio e di ritorno verso la riva. Andare a nuoto alla “pietra”, anche aiutandosi, in un modo o nell’altro…, è sempre stato un “classico” della gente del luogo e non solo. “Un’occasione per celebrare e condividere un’antica tradizione brolese”, motivano gli organizzatori. “Sei di Brolo e da quando sei bambino, ogni volta che ti tuffi, ‘vai allo Scoglio e torni?’ Non sei di Brolo e non ti sei mai messo in gioco?” In entrambi i casi è l’occasione giusta per vivere o rivivere quest’esperienza, tutti insieme, appassionatamente. Per iscriversi alla Rock Around occorre munirsi di un semplice certificato medico per attività sportiva non agonistica e fornire una liberatoria scaricabile direttamente dal form di iscrizione, attraverso il link disponibile anche sulla pagina Facebook dell’organizzazione: https://www.facebook.com/share/hBDBbAPBGCVXSPa3/?mibextid=WC7FNe

L’appuntamento per tutti i partecipanti è alle ore 16 di sabato 13 luglio presso il Lido Blu Beach di Brolo, con partenza della nuotata alle ore 17.

L’indomani, 14 luglio, il clou della due giorni di nuoto: prima edizione del Trofeo Saracena Swim Cup, gara di nuoto in acque libere di 5,5 chilometri lungo il tratto di mare da Brolo a Gliaca di Piraino, andata e ritorno. Per partecipare alla gara occorre essere tesserati ASI (Associazioni Sportive-sociali Italiane). Il tesseramento si può ottenere anche contestualmente all’iscrizione, sul sito https://siciliaopenwater.com/iscrizioni/1-trofeo-saracena/, fino al 7 luglio.

La partenza e l’arrivo sono previsti nello specchio d’acqua dinnanzi al lido Blue Beach di Brolo, presso il quale gli atleti si ritroveranno sin dalle ore 8 del mattino per tutti i preliminari. La partenza della gara è prevista alle ore 10, con arrivo intorno alle 11,30. Alle ore 13 sono previste le premiazioni. Il percorso sarà segnalato da due boe rosse da rispettare obbligatoriamente e da due boe gialle direzionali. La virata a Gliaca di Piraino sarà fissata nelle vicinanze della Torre delle Ciavole. La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da due file di galleggianti della lunghezza ciascuna di 50 metri, la cui imboccatura sarà segnalata da due boe.

L’evento, articolato nelle due manifestazioni, è organizzato dall’ASD Stilelibero di Messina, presieduta dal medico – atleta Alessandro Princiotta, ed ha come responsabile tecnico la nuotatrice di gran fondo e organizzatrice di gare in mare, Cristina Scotto.

Alessandro Princiotta è un triatleta ed ironman d’eccezione, ma soprattutto uomo innamorato perdutamente del suo mare: “disciplina e passione fusi in una sola persona”, si legge tra l’altro nel suo profilo. Giusto per ricordare le prestazioni più importanti, ha al suo attivo ben 21 maratone, 3 “Iron” e 3 traversate dello Stretto di Messina.

Cristina Scotto, è un’autentica “regina” delle traversate a nuoto di gran fondo, e proprio nel Mar Tirreno, che stavolta la vedrà nelle vesti di organizzatrice, ha scritto straordinarie pagine di storia. Nel 1989, nel 2005 e nel 2016 ha coperto la rotta Vulcano – Capo Calavà. Nella seconda, in 5 ore e 37 minuti, fece allora il record assoluto che ad oggi resiste come primato femminile. Nel 1994 nuotò da Lipari a Milazzo e nel 2007 da Vulcano a Milazzo. Ma Cristina, dalle parti della Costa Saracena è conosciuta soprattutto per aver attraversato, seppur a distanza, quelle latitudini durante le sue “epiche” traversate dalle Eolie a Capo d’Orlando. Nel 1991 nuotò da Vulcano a Capo d’Orlando in 11 ore 37 minuti. Il 2 agosto 1992, la traversata più lunga: Salina – Capo d’Orlando, un’impresa lunga 45 chilometri, durata 14 ore e 27 minuti, con arrivo in tarda serata sulla spiaggia orlandina accolta da migliaia di persone. Ma oltre alle “magnifiche 7” imprese tirreniche, nel profilo sportivo della nuotatrice si aggiungono gli straordinari numeri riguardo allo Stretto di Messina, che Cristina ha attraversato in forma ufficiale 7 volte in singola e 2 in doppia: nel 1988 in gara e nel 1997 in solitaria. Ma il dato sensazionale riguarda la traversata tra Sicilia e Calabria in forma non ufficiale, ossia senza responso cronometrico federale: Cristina Scotto in 35 anni ha attraversato lo Stretto oltre 40 volte.

Alla luce delle referenze tecniche degli ideatori della Rock Around e della Saracena Swim Cup, entrambe le iniziative si presentano sotto i migliori auspici.

Completano il quadro organizzativo delle due manifestazioni, MVST Matteo Vilardo Studio e Chiara Speziale. Entrambi gli eventi si avvalgono del supporto di sponsor che stanno abbinando il proprio nome a questi momenti di sport e socialità.