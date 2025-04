CAPO D’ORLANDO – Tour della Sicurezza Stradale: un viaggio tra pioggia e impegno per la viabilità

un’iniziativa promossa dalla Delegata Distrettuale Nadia Rivetti, e sostenuta anche dal Lions Club Capo d’Orlando

Il 28 marzo si è svolto il “Tour a Tappe della Sicurezza Stradale nelle Città”, un’iniziativa promossa dalla Delegata Distrettuale Nadia Rivetti, e sostenuta anche dal Lions Club Capo d’Orlando con la sua Presidente Sara Ceraolo, nell’ambito del service distrettuale “Viabilità e sicurezza stradale nelle città”. L’evento ha avuto lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni su temi cruciali come il miglioramento della viabilità, l’educazione alla sicurezza stradale e il supporto sociale alle vittime della strada.

Nonostante le condizioni meteo avverse, con pioggia battente lungo l’intero percorso, il maresciallo Domenico Romano, cicloturista e testimonial del tour, ha affrontato con determinazione le difficoltà del tragitto, raggiungendo le tappe previste: Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando e Cefalù. completerà il percorso a maggio, toccando mete come Caltanissetta, Agrigento, Catania e rientrando alla fine a Barcellona.

Alla manifestazione hanno partecipato esperti del settore, tra cui la dott.ssa Maria Teresa Castano, comandante maggiore della Polizia Municipale e referente del progetto “Women for a Changing World”, l’Assessore alle Politiche Sociali Carmelo Galipò per la giornata a Capo d’Orlando e Giovanni Teresi, consulente per la sicurezza stradale dell’assessorato alle infrastrutture della Regione Sicilia, anche se la febbre lo ha tenuto lontano in questa prima giornata.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per avviare progetti concreti volti a migliorare la sicurezza stradale nelle città siciliane, con un focus su prevenzione, controllo e sostegno alle famiglie delle vittime della strada. Nonostante le avversità meteorologiche, il tour ha dimostrato che l’impegno per una mobilità più sicura non si ferma di fronte alle difficoltà. Hanno partecipato tutte le seconde e terze medie a questo incontro informativo, grazie alla collaborazione con la Dirigente scolastica I.C. Capo d’Orlando prof.ssa Rita Troiani, al corpo docenti di entrambi i plessi, ovvero quello di via Piave e quello di Furriolo.

L’incontro è stato abilmente condotto dal comandante Castano, facendo riflettere i ragazzi sulle cattive abitudini che spesso si assumono senza rendersi conto, sull’opportunità nel rispettare le regole di buona condotta stradale nella salvaguardia della propria salute e di quella degli altri.