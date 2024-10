SICILIA AL CHIARO DI LUNA – Michele Isgrò su Vogue con l’Etna e il lago Maullazzo

L’incanto magico della luna siciliana su Photo Vogue

Bella di giorno affascinante di notte, la Sicilia e l’incanto di alcuni simboli illuminati dalla luna sono stati fotografati da Michele Isgrò e in queste ore pubblicati sulla piattaforma mondiale Photo Vogue.

Le foto ritraggono il Lago Maullazzo situato nel Parco dei Nebrodi, alle pendici del Monte Soro nel comune di Alcara Li Fusi, e L’Etna fotografata da Floresta, comune più alto della Sicilia. Michele Isgrò con pazienza ed evoluta tecnica fotografica, nella notte profonda è riuscito ad evidenziare un piccolo “baffo” di fumo illuminato dal bagliore della luna come fosse un flash opportunamente posizionato.

Un valore promozionale per la Sicilia e dei suoi luoghi, basta scorrere le pagine di Photo Vogue per trovare le foto di Michele Isgrò accanto a quelle di fotografi di ogni parte del mondo, creativi che pubblicano, leggono, traggono ispirazione e proiettano luoghi e visioni contemporanee in opportunità globali.

“Si pubblicano solo le immagini che passano il nostro vaglio scrive Alessia Glaviano, Brand Visual Director di Vogue Italia e Direttore del Photo Vogue Festival. La piattaforma ospita tutti i generi di fotografia ma non è per tutti, bisogna essere rigorosi e giudici delle proprie foto, avere interiorizzato alcuni processi e aver sviluppato “l’occhio fotografico” . Avere la capacità narrativa di raccontare la storia come si farebbe davanti a una tela vuota. La fotografia è una forma d’arte, un ruolo fondamentale è rappresentato dal bagaglio culturale visivo di chi scatta, perché sarà questo uno degli elementi che influenzeranno inconsciamente la valutazione di un’immagine da parte di chi è chiamato a guardare o giudicare. Pensiamo per esempio alla fotografia di moda e ai vestiti in essa “pubblicizzati”, dopo qualche mese il valore meramente commerciale di un prodotto svanisce e le immagini si liberano e possono restare per sempre nella storia, con implicazioni sociali, psicologiche e culturali, comunicando un mondo, un sogno, un’epoca, una visione”

In questa visione prende anima la fotografia di Michele Isgrò, creativo e appassionato di arti figurative con un debole per la fotografia di moda e passerella. Reduce nelle scorse settimane di un’altra importante pubblicazione mondiale con una foto dell’Etna inserita tra le migliori 10 foto del National Geographic Espana di agosto. “Bisogna sfruttare bene le cose che abbiamo e metterle sotto la giusta luce, per farlo a volte basta un bagliore di luna, dice ironizzando e con soddisfazione”