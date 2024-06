SINAGRA – Erasmus tra le viuzze del paese

Protagonisti due gruppi provenienti da Grecia e Spagna

“On a mission or us and our society” è questo il tema del progetto della Pro Loco, unica in Sicilia e una delle tre scelte in Italia dalla Comunità Europea tramite l’Agenzia Italiana per la Gioventù, che ha visto protagonisti due gruppi provenienti da Grecia e Spagna, insieme ai ragazzi di Sinagra.

Ad accompagnare il gruppo sono stati il famoso scrittore spagnolo Manuel Sola Bernabe, il regista e fotografo Jose Carlos Castaño Muñoz e Athina Kargakou della Grecia.

È stata una settimana intensa e di grande lavoro, dove i ragazzi sono stati impegnati nella conoscenza del territorio sinagrese e dell’importanza del turismo ecosostenibile.

Il paese e i suoi abitanti sono stati pronti ad accogliere i partecipanti e a far conoscere le tradizioni più importanti che caratterizzano la storia e le radici del piccolo borgo.

I ragazzi sono venuti a contatto con abitanti, artigiani, fabbriche e aziende artigianali e agricole che si sforzano di far conoscere le loro piccole e medie realtà, e hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in attività oramai riservate agli anziani come la realizzazione a mano di cestini in vimini.

Tutte le attività previste nel progetto sono state realizzate e portate a termine in modo eccellente.

Allo stesso tempo hanno avuto l’occasione di divertirsi e interagire con i giovani dialogando in lingua inglese e con la popolazione nel suo insieme, animando le serate.

La Presidente Vincenza Mola, responsabile e leader del progetto, ringrazia oltre a tutta la popolazione, i giovani italiani che hanno preso parte al progetto, le ragazze del servizio civile, gli anziani che hanno prestato il proprio tempo, le loro energie e la loro arte al servizio di tutti, i soci dell’associazione Pro Loco i particolare (Emanuela Mola Vice Presidente, Carmelo Bongiorno, Enza Giglia, Salvatore Favazzo, Giuseppe Mola , Lina Santangelo, Enza La Ganga, Rosaria Reale, Coci Rosina, Gloria Russo Fano, Micaela Pinto, Nino Nardo) e Clara Mancuso, Natalino Scaffidi, Isabella Favazzo e Matteo Siragusano, Giuseppe Fogliani, Rosalba Sgrò, Maria Mola, Giuseppe Mancuso, Giulia Bonfiglio, Meli Gabriele, Luduvica Naciti, Santo Carmelo Bonfiglio Rosetta Agnello e i F,lli Naciti per la collaborazione.

Ringrazia inoltre l’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Sindaco Nino Musca e l’Assessore alla cultura Marzia Mancuso per l’accoglienza e il supporto.

Ringrazia ancora i leader Manuel Sola Bernabe, Jose Carlos Castaño Muñoz e Athina Kargakou che hanno guidato i propri gruppi in modo responsabile, corretto e diligente.