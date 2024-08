SOTTO LE STELLE DEL JAZZ – A Brolo, un omaggio evocativo a Paolo Conte

Nella splendida cornice della Villa Comunale, la terza serata del Doc Festival Jazz a Brolo, c’è stato il quintetto diretto da Nicola Tariello che ha regalato al pubblico un’esperienza indimenticabile con il concerto/spettacolo “Sotto le Stelle del Jazz”.

Questa sera il quarto ed ultimo appuntamento con la New Talents Jazz Orchestra

Ma torniamo al concerto di giovedì sera.

Questo evento, firmato da Nicola Tariello, ha visto la reinterpretazione live di alcuni dei brani più evocativi della scrittura di Paolo Conte, offrendo un omaggio sentito e raffinato al cantautore genovese, noto anche come l’avvocato di Asti.

Il quintetto, composto da musicisti di grande talento, ha saputo far rivivere le sonorità del grande jazz del passato, attraversando un’epoca ricca e innovativa che va dagli anni ’20 agli anni ’60. Questo periodo ha dato alla luce i padri del jazz, a cui lo stesso Conte si ispira. Con il loro sound, Nicola Tariello ha creato un ponte tra la tradizione jazzistica e la versatilità espressiva delle tematiche trattate da Paolo Conte.

L’obiettivo del progetto di Tariello è stato quello di far confluire autori e momenti diversi della storia del jazz, intrecciando le liriche di Conte con armonie e stili differenti. Come in un gioco creativo, gli arrangiamenti sono stati costruiti tenendo conto della poesia e degli infiniti mondi musicali di Conte, ma lasciando spazio anche alle sonorità tipiche del jazz più tradizionale e alle peculiarità individuali dei sette membri dell’ensemble.

Durante il concerto, Nicola Tariello ha dedicato alcuni pezzi ai suoi Maestri, evidenziando il legame profondo con la storia del jazz e la sua evoluzione. Il pubblico è stato trasportato in un viaggio musicale che ha abbracciato la nostalgia e la modernità, con arrangiamenti che hanno esaltato la ricchezza melodica e lirica di Paolo Conte, mantenendo allo stesso tempo la freschezza e l’innovazione tipiche del jazz.

“Sotto le Stelle del Jazz” è stato un omaggio emozionante e coinvolgente, capace di evocare atmosfere suggestive e di rendere onore alla genialità di Paolo Conte. L’esibizione del quintetto diretto da Nicola Tariello ha rappresentato un momento di grande intensità artistica, dimostrando ancora una volta come il jazz possa essere un linguaggio universale, capace di unire passato e presente in un abbraccio sonoro senza tempo.

Il pubblico di Brolo ha accolto con entusiasmo e applausi scroscianti questa straordinaria interpretazione, confermando il successo di una serata che ha celebrato la bellezza della musica sotto le stelle del jazz.

Con Tariello hanno suonato:

Claudio Giusti

Andrea Colella

Andrea Saffrio

Federico Chiarofonte

L’evento di questa sera

La New Talents Jazz Orchestra

è una formazione musicale nata a Roma, sotto la guida del trombonista e arrangiatore Mario Corvini, e costituita da giovani talentuosi musicisti provenienti da varie regioni italiane quali Lazio, Toscana e Sicilia. L’orchestra nasce nell’ottobre del 2012 e subito dopo pochi mesi si esibisce presso il Museo d’Arte Contemporanea MACRO di Roma. Nel febbraio del 2013 inizia la collaborazione con la Casa del Jazz di Roma tramite la partecipazione alla rassegna Guida all’ascolto, una serie di lezioni-concerto che riscuotono un grande successo di pubblico e critica. Sempre alla Casa del Jazz, iniziano le collaborazioni con solisti d’eccezione: i sassofonisti Maurizio Giammarco, Javier Girotto, Stefano di Battista, Daniele Tittarelli.

La New Talents Jazz Orchestra è invitata a partecipare nel Giugno 2014 al Festival delle orchestre giovanili organizzato dalla Fondazione William Walton presso i giardini “La Mortella” di Ischia. Il 2015 vede la collaborazione dell’orchestra con il Teatro di Villa Torlonia, con una serie di concerti e la registrazione del CD “Omaggio a Duke Ellington”, distribuito dalla rivista italiana Jazzit.

Dal 2016, continuano le collaborazioni con grandi musicisti quali il trombonista Marcello Rosa, Stefano Di Battista, il cantante Frankie Lo Vecchio, Susanna Stivali, ma due eventi caratterizzano la prima parte dell’anno: la pubblicazione del CD “EXTEMPORA”, prodotto e registrato dall’etichetta discografica Parco della Musica Records e il concerto dedicato alle musiche di Jimi Hendrix presso l’Angelo Mai.

Il 2018 vede l’orchestra protagonista della Rassegna “Our Monk”, una serie di appuntamenti in varie città italiane che prendono spunto dal pianista Thelonious Monk, scelto come modello e riferimento per il suo approccio esecutivo fuori dagli schemi, eclettico e originale. Fiore all’occhiello di questo tour di concerti è sicuramente la partecipazione al Festival di Umbria Jazz.

Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia COVID-19, l’attività dell’orchestra riprende nel 2021 con il concerto “Fellini e la musica”, una rielaborazione in chiave originale delle colonne sonore dei film diretti dal grande regista, presentato al Festival Internazionale di Umbria Jazz

Ore 22,00 Villa Comunale, concerto gratuito

Soddisfatto della programmazione e dei consensi già avuti del Festival, l’assessore al turismo Nuccio Ricciardello: “anche quest’anno il festival ha puntato a conquistare le attenzioni sia degli intenditori che di coloro che desiderano godersi serate di buona musica in splendide location”. Ricciardello ha sottolineato che quest’anno, il festival è dedicato al jazz “puro” senza però rinunciare a diverse contaminazioni. Per Ricciardello il Brolo Doc Jazz Festival vuole riconfermarsi come uno degli eventi già classici in Sicilia ed ha sottolineato che si tratta di un lavoro di squadra tra professionisti ed esperti, che amano la musica e credono che essa possa diventare ambasciatrice di turismo e accoglienza. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo, che di fatto ha totalmente coperto i costi della produzione e Ricciardello, sottolineando il supporto avuto da tutta la giunta e dal sindaco Giuseppe Laccoto e dai consiglieri comunali, si augura che l’onorevole Elvira Amata, assessore regionale al turismo, possa essere ospite d’onore del Festival come negli anni passati questa sera a Brolo.

Le serate del festival saranno condotte da Peppe Spignola di Radio Doc