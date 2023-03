AZIENDE IN CRESCITA – DUEERRE: Stampa digitale per l’interior design

A Capo d’Orlando, Roberto Ricciardello, amministratore della dueerre adv, innovando il parco macchine della sua azienda, punta a nuove partnership che guardano, per esempio, a studi di architetti, all’home designer, senza trascurare il “settore carta”, il packaging e quello creativo, tra impaginazione e grafica.

un servizio integrato per soddisfare i bisogni del cliente

Grazie alla possibilità di stampare ora su superfici, rigide o flessibili, di oltre due metri di “luce” nella migliore qualità e risoluzione, e la grande capacità organizzativa, l’Azienda orlandina, con soluzioni tecnologiche perfette, diventa sempre più polo d’attrazione per la realizzazione di progetti dedicati alla decorazione di interni e arredamento.

E’ questa la prima grande innovazione della Duerre adv di Capo d’Orlando per questo inzio d’anno

Dai trend di design più recenti, fino alle illustrazioni più pop, la Dueerre adv è in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per produrre intere collezioni creative, buone per vetrine, grande comunicazione, ma anche arredamento, imballaggio e cartonati.

La grande evoluzione, quindi, nel mondo dei supporti dedicati alla creatività ed alla grafica continua, come evidenzia Roberto Ricciardello, che sottolinea come l’innovazione tecnologia corre di pari passo con la costituzione del team di lavoro, oggi potenziato, che rende l’azienda affidabile e puntuale.

“Abbiamo nuove ambizioni – spiega – e possiamo raggiungerle con la tecnologia innovativa che ci siamo dotati, che non mai un punto fermo, ma semplicemente temporaneo un punto d’arrivo che ci spinge oltre”.

Un’azienda work in progress

Sviluppare e progettare nell’ambito della stampa digitale sempre prodotti più ricercati, di grande impatto, in grado di soddisfare le esigente dei clienti più esigenti è diventato un obiettivo prioritario alla Dueerre di Capo d’Orlando. “Per questo il nostro team, formato da tecnici con competenze e conoscenze dall’esperienza pluriennale ogni giorno si forma e si perfeziona – evidenzia sempre il manager orlandino che non cela la sua soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, che conclude – Uno studio continuo che diventa il vero punto di forza dell’azienda, grazie a tutto ciò, siamo in grado di andare incontro alle nuove personalizzazioni richieste dal mercato attuale”.

L’azienda, che oggi punta sempre più a lavore in house, dispone di postazione grafiche Apple Mac e sistemi di Rip come caldera e onyx . Questo determina di avere le stampe con colori profilati certificati.

le nuove macchine di stampa offrono livelli di velocità e qualità di stampa incredibili, su supporti di stampa sia rigidi che flessibili, per la gamma di applicazioni più ampia possibile.

Veramente all’avanguardia le nuove macchina di stampa sono dotate delle ultime innovazioni tra cui la polimerizzazione UV. Tra le nuove strumentazioni anche quelle che assicurano sistemi di taglio professionali, di taglio di alta qualità. Macchine sempre più versatili che si adattano perfettamente alle esigenze finali Tra le innovazione tecniche anche i nuovi plotter flatbed e roll to roll per la stampa UV LED con larghezza di stampa 205 cm. Una macchina che ha una configurazione5/10 teste di stampa. 4 + 4 zone di aspirazione che trattengono materiali rigidi fino ad uno spessore di 51 mm sul piano di stampa e materiali flessibili come banner, vinili adesivi, carte, carta da parati. Perfetti per dare risposte ad arredatori e designer. Vecchi e nuovi punti di forza della produttività della Dueerre STAMPA INKJET E SUBLIMATICA Plexiglass, Policarbonato, Cartone, Dibond, Communication, Forex, Polionda, Polipropilene, Banner, Adesivi, Tessuti Carte da parati, Etichette Prespaziate, Bandiere, Manifesti e maxi affissioni, Roll-UP

Offset digitale, Iprinto INSEGNISTICA E LIGHTBOX E ESPOSITORI Insegne Monofacciali, Targhe da interno ed esterno, Totem Luminosi da esterno, Totem Luminosi da interno, Espositori da banco e da terra, Targhe da interno ed esterno

IMBALLAGGI Le tecnologie si adattano a tutti i tipi di packaging e materiali; sono conformi alle regole di sicurezza alimentare, non interferiscono con i prodotti e rispettano pienamente la natura flessibile della confezione. Substrati materiali, anche su supporti rigidi Carta – Cartone – Plastica – Materiale laminato. Forme o superfici non regolari richiedono soluzioni personalizzate e massima flessibilità. L’avanzata tecnologia di stampa consente di realizzare un’ampia gamma di decori e grafiche estremamente dettagliate.

ETICHETTE L’alto livello di automazione e i vantaggi della stampa e dell’editing in tempo reale si traducono in tempi di consegna più brevi, maggiore produttività e nuove tipologie di etichette più competitive. La cura del dettaglio rende il prodotto diverso, qui bisogna dirlo “è l’abito che fa il monaco”.

DECORI & LAMINATI La possibilità di stampare su ampi formati superiori con la migliore qualità e risoluzione rende le nostre tecnologie perfette per progetti di grafica elaborati. Dalle ultime tendenze di interior design alle illustrazioni, vengono fornite tutte le applicazioni per la produzione di intere collezioni creative. Substrati materiali: Carta, Cartone, Legno, cemento, plex, vetro e laminato…

SEGNALETICA E CARTOLLONISTICA La tecnologia della Dueerre permette di fornire la migliore risoluzione su più substrati